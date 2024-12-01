Пенсия в Украине: сколько будет получать украинец с зарплатой в 20 тыс. грн

Большинство украинцев получается пенсию менее 3 тысяч грн.

Наиболее распространенный размер пенсии в Украине составляет 3 тысячи гривен. При расчете будущей пенсии учитываются трудовой стаж и уровень заработной платы. Граждане с доходом 20 тысяч гривен и стажем работы 35 лет могут рассчитывать на пенсию в размере 5 637,6 гривны. Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA".

На данный момент средняя заработная плата в Украине составляет 16 836 гривен. В то же время, соотношение зарплаты в 20 000 гривен к этой величине равно 1,18.

Сколько получают пенсионеры:

до 3 000 гривен получают 26,14% пенсионеров (год назад было 30,05%);

от 3 001 гривны до 4 000 гривен – 17,32% (было 21,26%);

от 4 001 гривны до 5 000 гривен – 18,59% (было 15,02%);

от 5 001 гривны до 10 000 гривен – 25,47% (было 23,24%);

более 10 000 гривен – 12,48% (было 10,43%).

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсиям 2025 года. В частности, это касается тех украинцев, которые имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в постороннем уходе.

Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.