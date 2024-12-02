Пенсия в Украине: какая должна быть зарплата, чтобы получать 10 тыс. грн

Для расчета пенсии используют заработную плату за последние три года.

Размер пенсии в Украине рассчитывается на основании заработной платы. Чтобы достичь суммы в 10 тысяч гривен, важно учитывать ряд факторов. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Для получения пенсии в размере 10 000 гривен в месяц в 2024 году требуется заработная плата, примерно вдвое превышающая средний показатель — около 27 094 гривен. Такие выплаты получают чуть более 12% пенсионеров.

Размер пенсии напрямую зависит от уровня заработка: чем выше доход человека до выхода на пенсию, тем выше его пенсионные выплаты. При расчете пенсии учитываются как страховой стаж, так и заработная плата, причем последний фактор играет ключевую роль.

Даже имея 40 лет стажа, но с низким уровнем заработной платы, человек получит такую же небольшую пенсию. Для расчета пенсии используют заработную плату за последние три года, согласно данным Пенсионного фонда, а не Госстата. Эту сумму умножают на соотношение собственной зарплаты к средней, а затем умножают на стаж в годах и на 1%.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсиям 2025 года. В частности, это касается тех украинцев, которые имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в постороннем уходе.

Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.