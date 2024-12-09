Як вийти на пенсію у 2025 році без стажу: пояснення ПФУ

В Україні поступово зростають вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію в 60 і 63 роки.

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Деяким громадянам України не вистачає кількох місяців стажу, щоб вийти на пенсію в 60 років. Однак є три способи, які допоможуть розв'язати цю проблему і дадуть змогу оформити пенсію вчасно. Для виходу на пенсію в 60 років у 2025-му необхідний страховий стаж від 32 років для обох статей. Про це повідомили у пресслужбі ПФУ.

Якщо людині в 60 років не вистачає кількох місяців стажу для виходу на пенсію, вона може скористатися одним із таких варіантів:

дочекатися досягнення старшого віку і вийти на пенсію пізніше. Наприклад, якщо після 60 років не вистачає необхідного страхового стажу, пенсію можна отримати в 63 роки за умови наявності стажу від 22 до 31 року; продовжити офіційно працювати. І якщо страховий стаж становить від 15 до 21 року, пенсію призначать у 65 років; "докупити" стаж, уклавши договір про добровільну сплату внесків і протягом трьох місяців сплачуючи страхові внески в розмірі не менше 1 474 гривень на місяць.

Якщо у людини стаж менше 15 років, то в 65 років їй надається право на отримання державної соціальної допомоги замість пенсії.

В Україні поступово збільшуються вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у віці 60 і 63 роки. До 2028 року для отримання пенсії в 60 років буде потрібно 35 років стажу, а для пенсії в 63 роки — від 25 до 35 років стажу. Вимоги для пенсії в 65 років залишаться колишніми — 15 років стажу.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що частина громадян може отримати спеціальну надбавку до пенсій 2025 року. Зокрема, це стосується тих українців, які мають проблеми зі здоров'ям і потребують стороннього догляду.

Раніше в ПФУ зазначила, що пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій. Це може статися в разі виїзду українця за кордон на постійне місце проживання.