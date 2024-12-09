Пенсійна реформа: як зміниться розмір виплат в Україні

Після реформи розмір солідарної пенсії складатиметься з двох частин: базової та страхової.

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Міністерство соціальної політики підготувало законопроєкт про пенсійну реформу, який незабаром обговорюватимуть і передадуть до парламенту. У документі передбачено значні зміни в системі пенсійного забезпечення. Про це йдеться в матеріалі видання "Економічна правда".

В уряді зазначили, що пенсії у людей з однаковим трудовим стажем і доходами можуть істотно відрізнятися залежно від року виходу на пенсію. Унаслідок реформи розмір солідарної пенсії буде розділено на дві частини: базову і страхову.

Система працює так:

людина, яка у 2024 році отримувала середню зарплату, могла б розраховувати на пенсію в розмірі 6 140 гривень;

з цієї суми базова частина становила б 1 848 гривень, а страхова виплата — 4 292 гривні (з розрахунку 4200 пенсійних балів за вартістю одного бала в 1,02 гривні);

для тих, хто отримував зарплату в 30 тисяч гривень, розмір солідарної пенсії за новими правилами міг би становити 8 978 гривень, тоді як для осіб із мінімальною зарплатою — 3 750 гривень.

Однак розрахунок пенсійних балів обмежуватиметься сумою, з якої сплачено ЄСВ. Це означає, що навіть якщо заробітна плата перевищує 15 мінімальних, пенсійні бали нараховуватимуться лише в межах суми, еквівалентної 15 мінімальним зарплатам.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що частина громадян може отримати спеціальну надбавку до пенсій 2025 року. Зокрема, це стосується тих українців, які мають проблеми зі здоров'ям і потребують стороннього догляду.

Раніше в ПФУ зазначила, що пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій. Це може статися в разі виїзду українця за кордон на постійне місце проживання.