На півтори тисячі більше: як по-новому рахуватимуть пенсію з 2025 року

Щоб полегшити навантаження на держбюджет при стрімкому зростанні пенсій, законодавці запровадили спеціальний коефіцієнт фінансової стійкості, вказано у проєкті закону.

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Якщо Верховна Рада ухвалить законопроєкт про пенсійну реформу, то з другої половини 2025 року пенсіонери, які мали середню зарплату, отримуватимуть на 20% більше. Пенсія складатиметься з двох частин і залежатиме від мінімальної зарплати в країні та від зарплати, яку отримувала людина. Водночас є обмеження у виплатах, щоб не навантажувати державний бюджет. Про деталі нарахувань з 2025 року розповіли на порталі "На пенсії".

Пенсії в Україні — деталі розрахунків

На порталі пояснили, що згідно з проєктом, який підготували в Мінсоцполітики, пенсії в Україні будуть складатись з двох частин. Перша частина — це базова пенсія, друга — страхова пенсія. Коли закон запрацює, то можливе зростання виплат на понад 20%, ідеться у статті. Таким чином урядовці намагаються зробити виплати більш справедливими для людей, які виходять на відпочинок у різний час, з різними розмірами зарплат та інфляції.

Базова пенсія — однакова для усіх громадян і дорівнюватиме 30% мінімальної заробітної плати на поточний рік, від якої "відмінусували" податки (18% податок на доходи і 5% військовий збір). У 2025 році розмір мінімальної заробітної плати, зафіксований у законі про держбюджет, становить 8 000 грн, а з врахуванням податків "на руки" людина отримує 6 160 грн. З врахуванням цих цифр, базова пенсія — 1 848 грн.

Страхова пенсія — різна для усіх громадян і залежить від індивідуальної заробітної плати, яку отримували перед виходом на відпочинок (потрібна для нарахування балів), від середньої зарплати в країні, і ще є коефіцієнт в 30% для обчислення ваги пенсійних балів, розповіли на порталі.

Пенсії в Україні - як рахується вага пенсійного бала Фото: Скриншот

Орієнтовні розрахунки, приведені у статті, показують: якщо громадянин має 35 років страхового стажу і отримував середню зарплату, то страхова пенсія дорівнюватиме 4 292 грн. З врахуванням базової пенсії сумарні виплати становитимуть 6 140 грн. При цьому на порталі пояснили, що за чинної пенсійної системи людина мала б 4 745 грн. Тобто, якщо нардепи приймуть законопроєкт Мінсоцполітики, то пенсія у декого з громадян зросте на 1 395 грн (на 22%).

Водночас у статті пояснили, що не слід очікувати стрімкого зростання пенсійних виплат, оскільки такого навантаження не витримає державний бюджет. Щоб не було надто великого тиску на бюджет, у проєкті передбачено "коефіцієнт фінансової стійкості", який впливатиме на вартість балів при розрахунку страхової пенсії. Розмір коефіцієнта перераховуватимуть щорічно до 2030 року, вказано у законопроєкті.

Пенсії в Україні - що таке коефіцієнт фінансової стійкості Фото: Скриншот

Якщо у Раді приймуть законопроєкт Мінсоцполітики, то пенсії в Україні по-новому рахуватимуть з липня 2025 року, повідомили на порталі.

Зазначимо, раніше Фокус наводив приклади розрахунку нових пенсій. Наприклад, якщо громадянин отримував середню заробітну плату у розмірі 30 тис. грн, то орієнтовні виплати склали б майже 9 тис. грн. Якщо зарплата мінімальна, то 3 750 грн.

Крім того, реформа передбачає ще один складник виплат — накопичувальна пенсія. На порталі "На пенсії" розповіли, які плюси та мінуси матиме цей вид виплат.

Нагадуємо, у 2025 році оновлює вік виходу на пенсію і українцям, які готуються вийти на відпочинок, варто порахувати страховий стаж.