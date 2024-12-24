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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Міноборони хоче відтермінувати законопроєкт про демобілізацію військовослужбовців: названо причину

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Фото: Соцмережі | ЗСУ

Міноборони напрацювало проєкт закону про удосконалення механізмів ротації, визначення порядку та умов звільнення зі служби для деяких категорій військових під час воєнного стану.

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Міністерство оборони просить комітет ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки відтермінувати строки підготовки законопроєкту про умови демобілізації військовослужбовців під час воєнного стану до 18 березня 2025 року. Про це пише "Українська правда" з посиланням на свої джерела в оборонному парламентському комітеті.

В розпорядження редакції потрапив лист міністра оборони Рустема Умєрова до комітету. В ньому йдеться про те, що Міноборони напрацювало проєкт закону щодо удосконалення механізмів ротації, визначення порядку та умов звільнення зі служби для деяких категорій військових під час воєнного стану.

Також в документі є пункти, які передбачають встановлення нових норм щодо звільнення зі служби та ротації військовослужбовців, які тривалий час виконують завдання в районах ведення бойових дій.

Законопроєкт скерували на погодження Генштабу ЗСУ та Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту. У Генштабі його не підтримали.

"За інформацією, наданою Генеральним штабом, у разі реалізації проєкту цього закону орієнтовна чисельність військовослужбовців, які матимуть право на звільнення, буде складати 108 тисяч осіб (з них 14 тисяч офіцерів), що у разі їх одночасного звільнення призведе до суттєвого зниження укомплектованості особовим складом бойових підрозділів", — йдеться в листі.

В Міноборони кажуть, що опрацювали 2 альтернативні варіанти відповідного законопроєкту. Військовослужбовцям, які безперервно служили понад 36 місяців і перебували в районах їх виконання не менше 18 місяців, пропонують:

  • направлення на реабілітацію до двох місяців, а після її проведення — надання додаткової одноразової відпустки строком 30 днів зі збереженням щомісячного грошового забезпечення;
  • надання додаткової одноразової відпустки строком 90 днів зі збереженням щомісячного грошового забезпечення.

Цими варіантами пропонується зобов’язати командирів проводити ротації військових, які впродовж 90 діб брали безпосередню участь у бойових діях.

"Зазначені альтернативні законопроєкти потребують детального обговорення та прийняття відповідного рішення на рівні керівництва держави. З огляду на викладене, просимо відтермінувати строки виконання завдання, визначеного підпунктом 1.40 Плану 3633-ІХ (йдеться про напрацювання законопроєкту щодо умов демобілізації — УП), до 18 березня 2025 року", — йдеться у листі.

Нагадаємо, що українські військові мають право на відпочинок, саме тому демобілізація є такою необхідною. За словами бійця Станіслава Бунятова з позивним "Осман", ще є чоловіки, яких можна призвати до війська, зокрема, їх можна заохотити.