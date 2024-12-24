Як жити до кінця червня: став відомий план реформ для України на найближчі пів року

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Уже маємо оновлений меморандум з МВФ. До цього перегляду виконали всі 5 маяків, як і повинні були, тому зараз маємо 33 виконані маяки з 50…

Як я і писав, є нові маяки на наступний рік:

Оцінка роботи голови та членів НКЦПФР, розробка операційної та реорганізаційної стратегії, враховуючи принципи IOSCO – вже до кінця січня 2025 року.

Реєстрація законопроєкту про зменшення "ризику від третіх сторін" (тут ідеться про бізнеси, побудовані на інтеграції діджитал-банкінгу з небанківськими сервісами) — до кінця травня 2025-го.

Запросити, провести й опублікувати звіт з оцінкою незалежності НКРЕКП від Energy Community Secretariat — до кінця жовтня 2025…

Тобто за новим Меморандумом план реформ для України має такий вигляд:

До кінця січня 2025 року

Зміни до Бюджетного кодексу, які нададуть Мінфіну повноваження перевіряти, що всі державні інвестиційні проєкти пройшли необхідну оцінку та відбір.

Оцінка роботи НКЦПФР, її менеджменту та членів.

До кінця лютого 2025-го

Затвердження методології оцінки державних інвестиційних проєктів.

Обрання нового директора БЕБ.

Опублікувати результати аудиту НАБУ.

До кінця квітня 2025 року

Реєстрація закону про податкову звітність для операторів цифрових платформ.

До кінця травня 2025-го

Реєстрація законопроєкту про зменшення "ризику від третіх сторін".

До кінця червня 2025 року

Призначити голову Держмитслужби та голів регіональних митниць.

Подати бюджетну декларацію відповідно до домовлених із МВФ параметрів.

Ну, і нагадаю, що до кінця грудня цього року у нас ще 6 маяків, які треба виконати, щоб пройти наступний перегляд програми:

сформувати наглядову раду Укренерго з незалежними членами;

прийняти закон для реформи Рахункової палати;

підготувати засади оздоровлення банків;

запровадити методологію оцінки ризиків в банківському секторі;

внести зміни до КПК для скасування "правок Лозового" та дати право САП на запит екстрадиції;

створити новий адмінсуд на заміну ОАСК.

І якщо з першими все ок, то останні два пункти можуть стати проблемою.

Останні два не брали в розрахунок цього перегляду (бо грудень ще не закінчився, але вони стануть проблемою вже у березні).

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