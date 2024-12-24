Как жить до конца июня: стал известен план реформ для Украины на ближайшие полгода
Народные депутаты, а вместе с ними и вся страна, узнали, каким будет план реформ от МВФ на первую половину 2025 года. Депутат Ярослав Железняк приводит его, кратко объясняя важнейшие вехи и подводные камни
Уже есть обновленный меморандум с МВФ. До этого пересмотра выполнили все 5 маяков, как и должны были, поэтому сейчас имеем 33 выполненные маяки из 50...
Как я и писал, есть новые маяки на следующий год:
Оценка работы председателя и членов НКЦБФР, разработка операционной и реорганизационной стратегии, учитывая принципы IOSCO — уже до конца января 2025-го.
Регистрация законопроекта об уменьшении "риска от третьих сторон" (здесь речь о бизнесах, построенных на интеграции диджитал-банкинга с небанковскими сервисами) — до конца мая 2025 года.
Пригласить, провести и опубликовать отчет с оценкой независимости НКРЭКУ от Energy Community Secretariat — до конца октября 2025 года...
То есть по новому Меморандуму план реформ для Украины выглядит так:
До конца января 2025 года
Изменения в Бюджетный кодекс, которые предоставят Минфину полномочия проверять, что все государственные инвестиционные проекты прошли необходимую оценку и отбор.
Оценка работы НКЦБФР, ее менеджмента и членов.
До конца февраля 2025-го
Утверждение методологии оценки государственных инвестиционных проектов.
Избрание нового директора БЭБ.
Опубликовать результаты аудита НАБУ.
До конца апреля 2025 года
Регистрация закона о налоговой отчетности для операторов цифровых платформ.
До конца мая 2025-го
Регистрация законопроекта об уменьшении "риска от третьих сторон".
До конца июня 2025 года
Назначить председателя Гостаможслужбы и глав региональных таможен.
Подать бюджетную декларацию в соответствии с договоренными с МВФ параметрами.
Ну, и напомню, что до конца декабря этого года у нас еще 6 маяков, которые надо выполнить, чтобы пройти следующий пересмотр программы:
- сформировать наблюдательный совет Укрэнерго с независимыми членами;
- принять закон для реформы Счетной палаты;
- подготовить основы оздоровления банков;
- ввести методологию оценки рисков в банковском секторе;
- внести изменения в УПК для отмены "правок Лозового" и дать право САП на запрос экстрадиции;
- создать новый админсуд на замену ОАСК.
И если с первыми все ок, то последние два пункта могут стать проблемой.
Последние два не брались в расчет этого пересмотра (декабрь-то еще не закончился, но они станут уже проблемой в марте).
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