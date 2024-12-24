Как жить до конца июня: стал известен план реформ для Украины на ближайшие полгода

Related video

Уже есть обновленный меморандум с МВФ. До этого пересмотра выполнили все 5 маяков, как и должны были, поэтому сейчас имеем 33 выполненные маяки из 50...

Как я и писал, есть новые маяки на следующий год:

Оценка работы председателя и членов НКЦБФР, разработка операционной и реорганизационной стратегии, учитывая принципы IOSCO — уже до конца января 2025-го.

Регистрация законопроекта об уменьшении "риска от третьих сторон" (здесь речь о бизнесах, построенных на интеграции диджитал-банкинга с небанковскими сервисами) — до конца мая 2025 года.

Пригласить, провести и опубликовать отчет с оценкой независимости НКРЭКУ от Energy Community Secretariat — до конца октября 2025 года...

То есть по новому Меморандуму план реформ для Украины выглядит так:

До конца января 2025 года

Изменения в Бюджетный кодекс, которые предоставят Минфину полномочия проверять, что все государственные инвестиционные проекты прошли необходимую оценку и отбор.

Оценка работы НКЦБФР, ее менеджмента и членов.

До конца февраля 2025-го

Утверждение методологии оценки государственных инвестиционных проектов.

Избрание нового директора БЭБ.

Опубликовать результаты аудита НАБУ.

До конца апреля 2025 года

Регистрация закона о налоговой отчетности для операторов цифровых платформ.

До конца мая 2025-го

Регистрация законопроекта об уменьшении "риска от третьих сторон".

До конца июня 2025 года

Назначить председателя Гостаможслужбы и глав региональных таможен.

Подать бюджетную декларацию в соответствии с договоренными с МВФ параметрами.

Ну, и напомню, что до конца декабря этого года у нас еще 6 маяков, которые надо выполнить, чтобы пройти следующий пересмотр программы:

сформировать наблюдательный совет Укрэнерго с независимыми членами;

принять закон для реформы Счетной палаты;

подготовить основы оздоровления банков;

ввести методологию оценки рисков в банковском секторе;

внести изменения в УПК для отмены "правок Лозового" и дать право САП на запрос экстрадиции;

создать новый админсуд на замену ОАСК.

И если с первыми все ок, то последние два пункта могут стать проблемой.

Последние два не брались в расчет этого пересмотра (декабрь-то еще не закончился, но они станут уже проблемой в марте).

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно