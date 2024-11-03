Глянцевые реформы, Давос, меморандумы. Какое будущее готовят украинцам правительство и МВФ

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МВФ обрекает Украину на перезагрузку Олигархата

Диагноз: страна как сырьевая кормовая база.

Украина не может стать богатой, если будет ориентироваться только на внутренний рынок. Он у нас куцый, скудный, не позволяющий производителям вовсю использовать эффект масштаба. Более того, по данным ООН, с 2014 г. население страны сократилось на ~10 миллионов. Отсутствие их в стране означает ежегодный минус внутреннего спроса на $30 – 35 млрд. Чувствительный удар по украинским производителям товаров и услуг. Особенно тем, которые уже сделали инвестиции в свои производства в расчете на гораздо больший спрос на свои товары внутри страны, и при этом вынуждены рассчитываться по кредитам. Головной боли добавляет политика Нацбанка по запретам/ограничениям валютных операций. Поверх всего — наличие работников для предприятий, обеспечение стабильности поставок электроэнергии корректируют ежегодные планы по реализации инвестиционных проектов. Поэтому ориентация украинских производителей на внешние рынки – это безальтернативный must.

Сегодня трудно сказать, сколько украинцев из тех, что покинули страну после 2014-го и после 2022-го года, вернутся. Продолжение текущей экономической политики Правительства, которую можно назвать "бардак", с высокой степенью вероятности будет демотивировать украинцев за границей к возвращению и подталкивать тех, что внутри страны, после войны — к реализации своих планов за пределами национальной модели Олигархат/Схематоз.

Так или иначе, если вынести за скобки военные действия, все упирается в качество экономической политики, в выбор модели развития.

Чтобы занять выгодные ниши на европейском и мировом рынках, Украина обязана обеспечить благоприятные условия для внутренних и внешних инвесторов. Показатели успеха – место в Топ-30 в индексе верховенства права, защиты прав собственности, экономической свободы и инновационного развития.

Чтобы привлечь в страну выгодные звенья глобальных цепочек ценности (global value chains), Украина обязана выиграть, по меньшей мере, региональную конкуренцию по качеству денежной, налоговой, регуляторной политики.

Чтобы стать мощной промышленной площадкой, по меньшей мере, для Европы с использованием сравнительных страновых преимуществ, Украина обязана выиграть конкурентную борьбу за качественную рабочую силу и предпринимательский капитал. Это значит — наличие не советского, а современного, динамичного рынка труда.

Чтобы стать местом коммерциализации самых современных технологий, Украина обязана работать по стандартам рыночных лидеров, иметь режим свободного перемещения денег, товаров и услуг при доступе к качественной инфраструктуре и системе социального обеспечения.

Все эти императивы относятся к Правительству, которое ориентируется на обеспечение быстрого, долгосрочного экономического роста, вхождение в престижный клуб стран с ВВП более одного триллиона долларов. Такого Правительства сегодня в Украине нет. Как и нет такого видения развития у МВФ, которое в октябре в очередной раз представило свой прогноз развития страны до 2033 года. Оценка Фондом динамики внешней торговли Украины убеждает нас в том, что шансов на модернизационный прорыв нет. По меньшей мере, в прогнозах МВФ на ближайшие восемь лет она не просматривается. Обратимся к цифрам.

По данным МВФ в 2021 г. товарный экспорт Украины составил $63,1 млрд. (по данным ВТО — $68,1 млрд.). Война, понятное дело, сильно ударила по нашему товарному экспорту. МВФ считает, что уровень 2021-го года мы превысим только в 2030 г. с показателем $66,7 млрд. В 2033 г. товарный экспорт будет $84,7 млрд. Если в 2021 г. экспорт товаров составил 31,6% ВВП, то в 2033 г. прогнозируется на 26,3%. Т. е. вместо стремительной интернационализации украинской экономики мы получим ее сжатие. Не имея емкого внутреннего рынка, как можно будет заработать на нем? В начале 2020-х более 60% товарного экспорт приходилось на с/х товары (почти половина) и энергетические товары. Т. е. высокими технологиями здесь не пахнет. С учетом товаров экспорта других секторов промышленности мы смело можем утверждать, что ~80% товарного экспорта Украины – это сырьевые товары и низкотехнологические товары с малой долей добавленной стоимости. Очевидно, что после войны внутренние и внешние инвесторы быстро займут сырьевые ниши, которые даже в войну работают, правда, в ограниченном режиме. Именно они будут обеспечивать львиную долю товарного экспорта. Чтобы полноценно реализовать свой потенциал, Украина обязана стать открытой экономикой, т. е. выходить на товарный экспорт объемом 70 – 80%. Показателем динамичной, конкурентоспособной открытой экономики Украины в 2033 г. был бы объем товарного экспорта в ~$250 – 260 млрд. Т. е. в три раза больше, чем прогнозирует МВФ.

Получается, что вплоть до середины 2030-х Украина, по мысли МВФ, будет оставаться сырьевым экспортером, а также местом для производства товаров с низкой добавленной стоимостью. Это не высшая и даже не первая промышленная лига Европы и мира. Это задворки, закоулки и места, которые по экологическим, социальным и коммерческим соображениям оставляют хронически развивающимся странам. Мы знаем, как осуществляется вход на рынок сырьевых и энергетических товаров в бедных странах с богатым олигархатом.

Поскольку МВФ вплоть до 2033 г. не прогнозирует ни приватизации, ни притока иностранных инвестиций, то мы можем сделать вывод, что Фонд связывает будущее Украины не с системной модернизацией страны, а с ситуативной перезагрузкой олигархата. Уже сегодня мы наблюдаем, как представители власти активно призывают иностранных инвесторов именно в сырьевые, энергетические проекты. Нет сомнения, что в нынешней системе принятия решений, государственного регулирования и правовых институтов VIP-распорядители Украины будут либо де-юре партнерами, либо неформальными партнерами де-факто. Ясно одно. В таком укладе, они точно не заинтересованы в полноценном развитии свободного рынка, массового предпринимательства и настоящего капитализма. Они будут покупать себе политические партии внутри страны. Будут в ручном режиме определять, кому занимать ключевые посты, чтобы только не трогать deep state. Будут проводить понтовые, глянцевые форумы внутри страны, финансировать украинские панели в Давосе. Будут подписывать меморандумы о климате, биодиверсификации, глобальных вызовах и равенстве. От этого они не перестанут быть жуткими, разоряющими страну, деморализующими общество агентами авторитарного Левиафана. Если верить прогнозу МВФ, который, конечно же, согласован с Правительством Украины, то именно такой видится судьба страны для нынешней власти.

Украинские герои на фронте вряд ли читают доклады МВФ. У них нет возможности отвлекаться на такую деятельность. Они честно, самоотверженно борются за нашу и вашу свободу. То, что эту самую свободу МВФ и Правительство в экономике в грош не ставит, они не знают. Пока не знают.

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