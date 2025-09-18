Мнения
Больше налогов, меньше на оборону: 5 слабых мест бюджета Украины на 2026 год
Украина остается зависимой от внешней помощи, и при этом — страной, где очень неуютно предпринимателям. Такие выводы делает экономист Ярослав Романчук, анализируя закон о государственном бюджете на 2026 год, находя в нем 5 серьезных проблем…
Итак, самое важное и интересное в законе о бюджете на 2026 год.
- Правительство смирилось с низкими темпами экономического роста. Они не предпринимают никаких мер для предотвращения стагнации и странового дефолта.
- Правительство спускает на тормозах огромную хроническую зависимость страны от внешних источников финансирования.
- Правительство и Нацбанк проводят макроэкономическую политику в пользу, в первую очередь, внутренних кредиторов (покупатели государственных ценных бумаг) в ущерб экономическому росту и развитию частного предпринимательства.
- Расходы на оборону, на ВСУ остаются высокими, но их доля в общих государственных расходах снижается. В 2023 г. расходы на оборону составили 32,1% ВВП, в 2024 г. – 30,1% ВВП, а в проекте закона о бюджете запланированы на уровне 27,2% ВВП при общих госрасходах под 65% ВВП.
- Правительство консервирует тормозящую экономический рост, развитие предпринимательства налоговую систему.
