Больше налогов, меньше на оборону: 5 слабых мест бюджета Украины на 2026 год

Бюджет України 2026: безвідповідально, цинічно і руйнівно.

Итак, самое важное и интересное в законе о бюджете на 2026 год.

Правительство смирилось с низкими темпами экономического роста. Они не предпринимают никаких мер для предотвращения стагнации и странового дефолта. Правительство спускает на тормозах огромную хроническую зависимость страны от внешних источников финансирования. Правительство и Нацбанк проводят макроэкономическую политику в пользу, в первую очередь, внутренних кредиторов (покупатели государственных ценных бумаг) в ущерб экономическому росту и развитию частного предпринимательства. Расходы на оборону, на ВСУ остаются высокими, но их доля в общих государственных расходах снижается. В 2023 г. расходы на оборону составили 32,1% ВВП, в 2024 г. – 30,1% ВВП, а в проекте закона о бюджете запланированы на уровне 27,2% ВВП при общих госрасходах под 65% ВВП. Правительство консервирует тормозящую экономический рост, развитие предпринимательства налоговую систему.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

