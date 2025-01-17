Рост коррупции, падение предпринимательства. К чему приведет отмена банковской тайны и кому она выгодна

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Ликвидация банковской тайны: последствия.

"Большой брат" берет Украину за горло.

В условиях сильнейшего напряжения и давления, в ситуации нервного истощения и психического смятения, в контексте с войной, дефицитами, постоянными авралами изнеможения каждый человек может совершить ошибку. Редкий человек сохраняет здравый рассудок и приверженность свободе, чести и совести, когда вокруг — бури возмущения, воронки незаконного обогащения, оппортунистические превращения, тотальное законов извращение. Даже на уровне домашнего хозяйства это сделать очень тяжело.

А представьте себе VIP-распорядителя чужого. Политика или чиновника, у которого ежегодно на руках — миллиарды долларов денег налогоплательщиков, огромная дискреционная власть решать тысячи больших и малых проблем по снижению регуляторных, транзакционных издержек бизнеса. Каждое такое решение — это потенциально соблазн материальными или нематериальными активами, вознаграждением. Библейское "не вводи" в искушение превратилось для VIP-распорядителей чужого в режим жизни в сплошном искушении 24/7/365. Сплошное искушение + огромное напряжение = безумные предложения.

Мы хорошо помним, как бывший заместитель главы Офиса президента Украины Р. Шурма предложил запретить наличные деньги, cash, и тем самым ликвидировать 98% коррупции. Коррупция жива, как никогда. Жив и Р. Шурма. Нет его больше во власти. Работает на себя.

Сфера государственных финансов работает в особо опасном режиме психологического, эмоционального напряжения. Вероятно, поэтому чиновники из этой сферы рождают умопомрачительные идеи, которые ставят на уши всю страну. Не успели закончиться все новогодние, рождественские праздники, как министр финансов Сергей Марченко предложил … ликвидировать банковскую тайну: "…Мы не должны бояться раскрывать банковскую тайну, которая, как мы считаем, от чего-то нас защищает. Банковская тайна защищает воров и преступников". Вот с такой аргументацией министр финансов предлагает обеспечить доступ налоговикам ко всем счетам граждан. Декларируемые им цели звучат благородно и патриотично: обеспечить наполнение бюджета и финансирование ВСУ во время войны, повысить качество управления рисками, гарантировать "социальную справедливость"…

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Без банковской тайны: налоговая должна получить доступ к личным счетам украинцев, — министр финансов

…Банковская тайна — один из столпов западной цивилизации. Это неотъемлемая часть privacy, т. е. личного пространства Человека. Банковская тайна — обязательное условие реализации прав и свобод человека. Она такая же священная и неприкосновенная, как неприкосновенность жилья, свобода совести/религии, свобода слова и т.д.

Ликвидация банковской тайны — это как разрешение уполномоченным государственным органам иметь постоянный доступ к жилью граждан. Мало ли чего они там замышляют? Вдруг теракты планируют? Такой режим позволит, мол, выявлять врагов Государства. А еще такая мера позволит эффективно бороться с домашним насилием. Вот вам обоснование государственной кампании "прослушку/камеры в каждый дом".

Ликвидация банковской тайны — это как введение "золотой акции" (права государства принимать участие в управлении частным бизнесом, блокировать сделки) в каждый частный бизнес. Мало ли, может, частники не осознают ответственность перед будущими поколениями, перед природой? Частный бизнес нельзя оставлять без присмотра, иначе он заэксплуатирует работника до смерти.

Одна из моих любимых библейских истин — дорога в ад вымощена благими намерениями. Практически все государственные программы — этому убедительное подтверждение.

Предложение министра финансов С. Марченко — как раз предложение из ада. Недавно глава Европейского центрального банка К. Лагард на вопрос о введении цифрового евро и запрете кэша однозначно ответила, что это невозможно, потому что нарушает базовые права человека, его privacy. Банковская тайна — базовый институт западной цивилизации. Украине декларирует курс на вступление в ЕС, на Запад. При этом члены ее Правительства неизменно предлагают меры и решения из обоймы авторитарных, тоталитарных лидеров.

Ликвидация банковской тайны в Украине приведет к следующим последствиям:

оттоку капитала из банковской системы, резкий рост денежного оборота "серой" экономики;

усугублению инвестиционной засухи, превращению страны в инвестиционную пустыню;

росту преступности, вымогательства и грабежей;

росту коррупции (торговля данными);

эрозии доверия к Государству, что во время войны равносильно нанесению деморализующего поражения;

оттоку подростков, молодежи за рубеж из-за полной потери надежды на создание в Украине условий свободного рынка и предпринимательства;

снижение предпринимательской активности украинцев, переход их в юрисдикции, где есть банковская тайна, качественная защита прав собственности и экономическая свобода;

снижение налоговых поступлений в государственный бюджет, ослабление материальной базы для ВСУ.

Интересно, когда министр С. Марченко формулировал для себя предложение ликвидировать банковскую тайну, он точно провел полный анализ всех "за" и "против" такого предложения? Или это — эстафета завиральных, душещипательных идей, которую ему передал бывший коллега по экономическому блоку Р. Шурма?

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