Государственную помощь "єПідтримка" в сумме 1 тысяча гривен могут получить владельцы виртуальной карты "Національний кешбек". Однако открытие такого счета содержит условие в виде передачи банком данных об операциях по счету, в частности, налоговой. Фокус исследовал подробно, какую информацию раскрывают банки и можно ли остановить передачу данных.

С 1 декабря граждане могут получить единовременную государственную помощь "Зимова єПідтримка" в размере 1 тысячи гривен, если они находятся на территории Украины, установили обновленное приложение государственных услуг "Дія" и имеют карточку "Національний кешбек". Однако в последние дни в публичном пространстве развернулись настоящие баталии относительно именно карты "Національний кешбек", открытие которой позволяет банкам передавать информацию по транзакциям клиентов, что фактически является нарушением принципа банковской тайны. Фокус исследовал тему подробно и выяснил, какую именно информацию передают банки и как прекратить передачу данных.

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Постановление КМУ от 20 августа 2024 г. № 952 определяет, что уполномоченные банки на основании договоров об информационном взаимодействии с Минэкономики передают ежедневно сведения в информационную систему обо всех платежных операциях по всем выбранным покупателями текущим счетам, по которым ими предоставлено разрешение на предоставление информации для обеспечения соблюдения положений Закона Украины "О банках и банковской деятельности" относительно банковской тайны.

"Если кэшбек начисляется за приобретение товаров украинского производства, то эти товары надо идентифицировать и проверить их связь с украинским производителем, ведь эта программа создана для помощи именно производителям. Без раскрытия банковской тайны передавать информацию о банковских операциях Клиента техническому администратору информационной системы, а именно государственному предприятию "Дія", было бы незаконно", — объяснил в комментарии Фокусу адвокат, партнер SLA Attorneys Алексей Волохов.

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Координатором программы "Національний кешбек" является Министерство экономики Украины, а в реализации проекта участвуют Министерство цифровой трансформации Украины, Государственная налоговая служба, расчетный банк Ощадбанк и уполномоченные банки Украины. Чтобы система кэшбека работала, нужна система передачи данных, которая возможна только с согласия пользователя (того, кто открывает в банке счет).

Система кэшбека не сможет работать без постоянной передачи данных об операциях клиентов Фото: Facebook / Зроблено в Україні

Как объяснила адвокат, управляющий "Адвокатского бюро Анны Даниэль" Анна Даниэль, Государственная налоговая служба, согласно перечню продавцов, передает в информационную систему электронные копии фискальных кассовых чеков на товары с безналичной формой расчета, содержащие товар, цифровое значение штрихового кода которого начинается с "482" или "2", и обозначения соответствующей формы оплаты, а также электронные копии фискальных кассовых чеков выдачи средств при возврате таких товаров, которые созданы, начиная со дня, следующего за датой включения продавца в перечень продавцов, и не позже даты исключения такого продавца из перечня продавцов.

То есть фактически налоговая участвует в системе не с целью, например, дополнительного налогообложения владельцев карты "Національний кешбек", а с целью определить, была ли покупка товара украинского производства, подтверждение чего важно для зачисления на карту кэшбека.

В случае с программой "Национальный кэшбек" сам клиент подписывает право банка на передачу данных, то есть на раскрытие банковской тайны

"Данные направляются банками в информационную систему, администратором которой является ГП "Дія". ГНС в свою очередь занимается больше проверкой предприятий производителей украинских товаров, которые участвуют в проекте. В частности, осуществляют проверку кассовых чеков", — отмечает Алексей Волохов.

Раскрывается ли тайна и как владельцу карты "Національний кешбек" остановить передачу данных

Алина Компанец, директор по маркетингу Unex Bank, в комментарии Фокусу рассказала, что любые данные об операциях клиента де-юре являются банковской тайной и не могут разглашаться третьим лицам безосновательно.

"Основаниями могу быть, например, решение суда или других органов, определенных статьей 62 "О банках и банковской деятельности". Или, как в случае с "Національним кешбеком", прямое распоряжение клиента", — говорит эксперт.

То есть в случае с программой "Національний кешбек" сам клиент подписывает право банка на передачу данных. И договор с банком на открытие карты "Національний кешбек" содержит такой пункт, где клиент должен дать согласие на передачу данных и информации.

Открыть карту "Национальный кэшбек" можно только через подписание договора, где клиент соглашается с частичным раскрытием банковской тайны Фото: pexels.com

То есть, что с целью получения кэшбэка клиент предоставляет согласие банку:

на передачу своих персональных данных и информации, составляющей банковскую тайну, в частности, Министерству экономики Украины и Министерству цифровой трансформации Украины, а именно: Фамилия, имя, отчество (при наличии), РНОКПП, номер текущего счета по стандарту IBAN, номер карты;

на передачу, в частности, Министерству экономики Украины и Министерству цифровой трансформации Украины, а именно: информации о платежных операциях с выбранных текущих счетов (платежные POS-операции с текущих счетов) в информационно-коммуникационную систему "Кешбек "Зроблено в Україні" (ИКС) для предоставления электронной публичной услуги "Національний кешбек" (данные о транзакциях будут переданы за весь день, в который клиент согласился на участие в программе "Національний кешбек").

Граждане могут остановить передачу банком данных об операциях, если закроют карту "Национальный кэшбек" Фото: Pexels

"Почему у банков, присоединившихся к программе "Національний кешбек", возникла необходимость брать у клиентов разрешение на раскрытие их банковской тайны? Ответ на этот вопрос несложно найти, поняв принцип работы программы. Чтобы программа в принципе могла существовать, надо объединить данные от нескольких сторон: магазина, банка, который выпустил карту потребителю, реестра национальных производителей и т.д. Консолидацией и обработкой данных в рамках программы занимается информационно-коммуникационная система "Кешбек "Зроблено в Україні". Чтобы система понимала, что конкретный потребитель приобрел товар производителя-участника в магазине, подключенном к программе, она должна получить немало информации о платежной операции: сумму, дату, что именно, где и когда было приобретено, с какого счета. И часть из этих данных, таких как сумма операции клиента, согласно действующему законодательству, является банковской тайной. И не может передаваться без разрешения клиента", — отметила Алина Компанец.

Чтобы система понимала, что конкретный потребитель приобрел товар производителя-участника в магазине, подключенном к программе, она должна получить немало информации о платежной операции

Прекратить передачу данных об операциях владелец карты может, говорят специалисты, если откажется от карты, фактически, выйдет из проекта, обратившись в банк относительно закрытия карты "Національний кешбек".

"Разрешение на раскрытие банковской тайны можно легко отозвать, если получатель кэшбека не желает передавать информацию о платежных операциях и намерен выйти из проекта. При закрытии карты нужно проверить информацию об отзыве разрешения на раскрытие банковской тайны. Если клиент не хочет раскрывать свои платежные операции и вышел из проекта, банк не имеет права передавать соответствующую информацию, а на нарушение действующего законодательства банки не будут идти ни в коем случае", — уверен Алексей Волохов.

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По мнению Анны Даниэль, если по заявлению получателя кэшбека произошло закрытие специального счета, то никакой информации после этого момента в системе не будет. То есть, передача данных (частичное раскрытие банковской тайны, на которое согласился ранее клиент) прекратится.

Кэшбэк начисляется на виртуальную карту только за покупку товаров украинских производителей Фото: pexels.com

"Я не вижу никакой "зрады" в этом кейсе. В другом варианте реализовать проект было бы просто невозможно. Ведь фактически кэшбек начисляет и платит не банк-эмитент, а третья сторона — государство. Более того, формулировки, которые распространяются сетью, дают понимание, что речь идет об ограниченном использовании данных — только в рамках конкретного постановления КМУ", — отметила в комментарии Фокусу Алина Компанец.

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Между тем, эксперты обращают внимание, что страхи относительно возможного доначисления налогов, которые озвучивались ранее в связи с программой "Національний кешбек", безосновательны.

"Здесь проявляется вечная проблема в украинском обществе: доверие к государству и его органам власти. Проблема взаимодействия между государством и обществом настолько остро стоит, что любые такие неоднозначные вопросы по раскрытию банковской тайны воспринимаются, как желание ГНС или других органов власти в перспективе оштрафовать из-за, например, неуплаты налогов. В условиях жесткого финансового мониторинга, осуществляемого банками, контроля доходов с их стороны, я не очень понимаю такие опасения среди населения", — отметил Алексей Волохов.