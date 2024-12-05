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Экономика Война и деньги

Банковская тайна и "Национальный кэшбек": кто видит данные обо всех операциях по карте

банковская тайна, Национальный кэшбек, зимова єпідтримка, тысяча Зеленского
Фото: Getty | Для зачисления кэшбека украинцы сами соглашаются на передачу данных, составляющих банковскую тайну

Государственную помощь "єПідтримка" в сумме 1 тысяча гривен могут получить владельцы виртуальной карты "Національний кешбек". Однако открытие такого счета содержит условие в виде передачи банком данных об операциях по счету, в частности, налоговой. Фокус исследовал подробно, какую информацию раскрывают банки и можно ли остановить передачу данных.

С 1 декабря граждане могут получить единовременную государственную помощь "Зимова єПідтримка" в размере 1 тысячи гривен, если они находятся на территории Украины, установили обновленное приложение государственных услуг "Дія" и имеют карточку "Національний кешбек". Однако в последние дни в публичном пространстве развернулись настоящие баталии относительно именно карты "Національний кешбек", открытие которой позволяет банкам передавать информацию по транзакциям клиентов, что фактически является нарушением принципа банковской тайны. Фокус исследовал тему подробно и выяснил, какую именно информацию передают банки и как прекратить передачу данных.

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Постановление КМУ от 20 августа 2024 г. № 952 определяет, что уполномоченные банки на основании договоров об информационном взаимодействии с Минэкономики передают ежедневно сведения в информационную систему обо всех платежных операциях по всем выбранным покупателями текущим счетам, по которым ими предоставлено разрешение на предоставление информации для обеспечения соблюдения положений Закона Украины "О банках и банковской деятельности" относительно банковской тайны.

"Если кэшбек начисляется за приобретение товаров украинского производства, то эти товары надо идентифицировать и проверить их связь с украинским производителем, ведь эта программа создана для помощи именно производителям. Без раскрытия банковской тайны передавать информацию о банковских операциях Клиента техническому администратору информационной системы, а именно государственному предприятию "Дія", было бы незаконно", — объяснил в комментарии Фокусу адвокат, партнер SLA Attorneys Алексей Волохов.

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Координатором программы "Національний кешбек" является Министерство экономики Украины, а в реализации проекта участвуют Министерство цифровой трансформации Украины, Государственная налоговая служба, расчетный банк Ощадбанк и уполномоченные банки Украины. Чтобы система кэшбека работала, нужна система передачи данных, которая возможна только с согласия пользователя (того, кто открывает в банке счет).

Система кэшбека не сможет работать без постоянной передачи данных об операциях клиентов Fullscreen
Система кэшбека не сможет работать без постоянной передачи данных об операциях клиентов
Фото: Facebook / Зроблено в Україні

Как объяснила адвокат, управляющий "Адвокатского бюро Анны Даниэль" Анна Даниэль, Государственная налоговая служба, согласно перечню продавцов, передает в информационную систему электронные копии фискальных кассовых чеков на товары с безналичной формой расчета, содержащие товар, цифровое значение штрихового кода которого начинается с "482" или "2", и обозначения соответствующей формы оплаты, а также электронные копии фискальных кассовых чеков выдачи средств при возврате таких товаров, которые созданы, начиная со дня, следующего за датой включения продавца в перечень продавцов, и не позже даты исключения такого продавца из перечня продавцов.

То есть фактически налоговая участвует в системе не с целью, например, дополнительного налогообложения владельцев карты "Національний кешбек", а с целью определить, была ли покупка товара украинского производства, подтверждение чего важно для зачисления на карту кэшбека.

В случае с программой "Национальный кэшбек" сам клиент подписывает право банка на передачу данных, то есть на раскрытие банковской тайны

"Данные направляются банками в информационную систему, администратором которой является ГП "Дія". ГНС в свою очередь занимается больше проверкой предприятий производителей украинских товаров, которые участвуют в проекте. В частности, осуществляют проверку кассовых чеков", — отмечает Алексей Волохов.

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Алина Компанец, директор по маркетингу Unex Bank, в комментарии Фокусу рассказала, что любые данные об операциях клиента де-юре являются банковской тайной и не могут разглашаться третьим лицам безосновательно.

"Основаниями могу быть, например, решение суда или других органов, определенных статьей 62 "О банках и банковской деятельности". Или, как в случае с "Національним кешбеком", прямое распоряжение клиента", — говорит эксперт.

То есть в случае с программой "Національний кешбек" сам клиент подписывает право банка на передачу данных. И договор с банком на открытие карты "Національний кешбек" содержит такой пункт, где клиент должен дать согласие на передачу данных и информации.

Открыть карту "Национальный кэшбек" можно только через подписание договора, где клиент соглашается с частичным раскрытием банковской тайны Fullscreen
Открыть карту "Национальный кэшбек" можно только через подписание договора, где клиент соглашается с частичным раскрытием банковской тайны
Фото: pexels.com

То есть, что с целью получения кэшбэка клиент предоставляет согласие банку:

  • на передачу своих персональных данных и информации, составляющей банковскую тайну, в частности, Министерству экономики Украины и Министерству цифровой трансформации Украины, а именно: Фамилия, имя, отчество (при наличии), РНОКПП, номер текущего счета по стандарту IBAN, номер карты;
  • на передачу, в частности, Министерству экономики Украины и Министерству цифровой трансформации Украины, а именно: информации о платежных операциях с выбранных текущих счетов (платежные POS-операции с текущих счетов) в информационно-коммуникационную систему "Кешбек "Зроблено в Україні" (ИКС) для предоставления электронной публичной услуги "Національний кешбек" (данные о транзакциях будут переданы за весь день, в который клиент согласился на участие в программе "Національний кешбек").
Граждане могут остановить передачу банком данных об операциях, если закроют карту "Национальный кэшбек" Fullscreen
Граждане могут остановить передачу банком данных об операциях, если закроют карту "Национальный кэшбек"
Фото: Pexels

"Почему у банков, присоединившихся к программе "Національний кешбек", возникла необходимость брать у клиентов разрешение на раскрытие их банковской тайны? Ответ на этот вопрос несложно найти, поняв принцип работы программы. Чтобы программа в принципе могла существовать, надо объединить данные от нескольких сторон: магазина, банка, который выпустил карту потребителю, реестра национальных производителей и т.д. Консолидацией и обработкой данных в рамках программы занимается информационно-коммуникационная система "Кешбек "Зроблено в Україні". Чтобы система понимала, что конкретный потребитель приобрел товар производителя-участника в магазине, подключенном к программе, она должна получить немало информации о платежной операции: сумму, дату, что именно, где и когда было приобретено, с какого счета. И часть из этих данных, таких как сумма операции клиента, согласно действующему законодательству, является банковской тайной. И не может передаваться без разрешения клиента", — отметила Алина Компанец.

Чтобы система понимала, что конкретный потребитель приобрел товар производителя-участника в магазине, подключенном к программе, она должна получить немало информации о платежной операции

Прекратить передачу данных об операциях владелец карты может, говорят специалисты, если откажется от карты, фактически, выйдет из проекта, обратившись в банк относительно закрытия карты "Національний кешбек".

"Разрешение на раскрытие банковской тайны можно легко отозвать, если получатель кэшбека не желает передавать информацию о платежных операциях и намерен выйти из проекта. При закрытии карты нужно проверить информацию об отзыве разрешения на раскрытие банковской тайны. Если клиент не хочет раскрывать свои платежные операции и вышел из проекта, банк не имеет права передавать соответствующую информацию, а на нарушение действующего законодательства банки не будут идти ни в коем случае", — уверен Алексей Волохов.

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По мнению Анны Даниэль, если по заявлению получателя кэшбека произошло закрытие специального счета, то никакой информации после этого момента в системе не будет. То есть, передача данных (частичное раскрытие банковской тайны, на которое согласился ранее клиент) прекратится.

Кэшбэк начисляется на виртуальную карту только за покупку товаров украинских производителей Fullscreen
Кэшбэк начисляется на виртуальную карту только за покупку товаров украинских производителей
Фото: pexels.com

"Я не вижу никакой "зрады" в этом кейсе. В другом варианте реализовать проект было бы просто невозможно. Ведь фактически кэшбек начисляет и платит не банк-эмитент, а третья сторона — государство. Более того, формулировки, которые распространяются сетью, дают понимание, что речь идет об ограниченном использовании данных — только в рамках конкретного постановления КМУ", — отметила в комментарии Фокусу Алина Компанец.

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Между тем, эксперты обращают внимание, что страхи относительно возможного доначисления налогов, которые озвучивались ранее в связи с программой "Національний кешбек", безосновательны.

"Здесь проявляется вечная проблема в украинском обществе: доверие к государству и его органам власти. Проблема взаимодействия между государством и обществом настолько остро стоит, что любые такие неоднозначные вопросы по раскрытию банковской тайны воспринимаются, как желание ГНС или других органов власти в перспективе оштрафовать из-за, например, неуплаты налогов. В условиях жесткого финансового мониторинга, осуществляемого банками, контроля доходов с их стороны, я не очень понимаю такие опасения среди населения", — отметил Алексей Волохов.