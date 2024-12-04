Раскрытие банковской тайны по карте "Нацкешбек": в ПриватБанке отреагировали

В учреждении отметили, что информация о транзакциях расходов передается только в одном случае. Все остальные данные банком не разглашаются.

В ПриватБанке отреагировали на слова соучредителя Monobank Олега Гороховского о предоставлении разрешения на раскрытие данных о платежных операциях, которые являются банковской тайной. В пресс-службе отрицают разглашение любых других операций или данных клиентов, кроме информации о транзакциях расходов или возвратов товаров в магазинах, которые зарегистрированы как продавцы украинских товаров.

В банке отметили, что в соответствии с национальным законодательством каждый пользователь перед открытием счета "Национальный кэшбек" должен подписать письменное разрешение на раскрытие банковской тайны.

"ПриватБанк, как и все участники программы "Национальный кэшбек", передает исключительно информацию о транзакциях расходов или возвратов товаров в магазинах, которые зарегистрированы как продавцы украинских товаров. Передача этих данных предусмотрена Постановлением КМУ № 952 от 20 августа 2024 года. Любые другие операции или данные клиентов не разглашаются", — добавили в финансовом учреждении.

По информации пресс-службы банк действует исключительно в рамках действующего законодательства. Все данные, которые передаются, используются исключительно для расчета и начисления кэшбэка.

"Банк заботится о безопасности банковской тайны и персональных данных своих клиентов и действует исключительно в рамках законодательства. Уверены, что все ответственные игроки финансового рынка так же ответственно относятся к своим обязательствам, которые определены соответствующими нормативными актами", — добавили в ПриватБанке.

В учреждении отметили, что банк оставляет за собой право обратиться в компетентные органы для защиты своей деловой репутации.

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"Приватбанк "поделил досаду" и пригрозил мне судом за то, что я прочитал их договор", — так отреагировал на заявление ПриватБанка соучредитель Monobank Олег Гороховский.

Обвинения ПриватБанка в раскрытии данных: что произошло

Напомним, соучредитель Monobank Олег Гороховский обвинил ПриваБанк в раскрытии данных. Он отметил, что в договоре финучреждения есть пункт, согласно которому клиент дает разрешение на раскрытие данных о платежных операциях, которые являются банковской тайной.

По информации народного депутата от политической партии "Голос" Ярослава Железняка, такое требование установлено для всех банков. Оно прописано в соответствующем Порядке, утвержденном правительством.

В материале "Экономической правды" рассказывается, что единовременная денежная помощь от государства начисляется на карту "Национальный кэшбек". Открыть ее нужно в одном из банков-партнеров, а для присоединения к программе начисления кэшбека за покупку украинских товаров нужно предоставить разрешение на передачу данных о своих транзакциях.

Заместитель министра экономики Надежда Бегун добавила, что ПриватБанк — единственный банк, который требует подписать разрешение на доступ государства к транзакциям для получения 1 000 грн зимней помощи. Все остальные финучреждения исправили технические нюансы, из-за которых оформление карты требовало открыть данные о платежных операциях.

О предоставлении разрешения на раскрытие банковской тайны в случае получения тысячи говорил нардеп от "ЕС", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации Владимир Арьев. Он рассказал, что в этом случае государственные органы смогут отслеживать расходы на счетах сейчас и в будущем.

"С подписанием заявления вы даете разрешение на полный контроль над всеми своими расходами и добровольно раскрываете банковскую тайну государственным органам", — отметил он, показав текст соглашения ПриватБанка.

Альтернативный вариант получения денег — через Укрпошту. Однако воспользоваться этой функцией смогут не все.

Напомним, ранее народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк отмечала, что "тысяча Зеленского" нужна для подсчета населения. По ее мнению, таким "экспериментальным" проектом пытаются установить, сколько людей находится на подконтрольной территории, без жителей оккупированных территорий и тех, кто выехал за границу.