Карта "Нацкешбэк" за банковскую тайну: Гороховский обвинил ПриватБанк в раскрытии данных

Впоследствии оказалось, что договор monobank имеет аналогичный пункт. В ПриватБанке ответили, что передают государству данные только о покупках и возврате украинских товаров по картам "Национальный кешбэк".

Для получения выплаты по программе "Зимова єПідтримка" необходимо оформить виртуальную карту "Национальный кешбэк". В договоре ПриватБанка есть пункт, по которому клиент дает разрешение на раскрытие данных о платежных операциях, которые являются банковской тайной. На это указал соучредитель конкурирующего monobank Олег Гороховский.

"Если вы открыли карту "Национальный кешбэк" в Привате то вам не помешает узнать, на что вы согласились", — написал Олег Гороховский.

Соучредитель Monobank Олег Гороховский указал на пункт о раскрытии банковской тайны в договоре Приватбанка Фото: Скриншот

По словам Гороховского, другие банки такого разрешения при оформлении карты для зимней выплаты не требуют. Однако на запрос издания OBOZ.UA в техподдержке monobank предоставили договор для оформления карты "Национальный кешбэк", в котором так же указано, что клиент дает согласие "на передачу информации о платежных операциях по Счету в информационно-коммуникационную систему "Кешбек "Зроблено в Україні". По словам журналистов, единственная разница заключается в том, что в договоре monobank конкретнее прописано, куда и какие именно данные передаются.

В пресс-службе ПриватБанка после публикации материала OBOZ.UA ответили, что передают по картам программы "Национальный кешбэк" исключительно информацию, которая касается транзакций расходов или возврата украинских товаров в магазинах, определенных постановлением КМУ №952 от 20 августа 2024 года.

Народный депутат Ярослав Железняк также заявил, что раскрытие банковской тайны для участия в программе "Национальный кешбэк" соответствующим постановлением Кабинета министров Украины № 952 требуется от всех банков.

Нардеп Ярослав Железняк утверждает, что "Нацкешбэк" требует раскрывать данные клиентов от всех банков Фото: Telegram/Ярослав Железняк

"Так вот, это часть требования по всем банкам, которая установлена в Порядке, утвержденном Кабмином. Если берете деньги — то и информацию согласились передавать", — сказал нардеп.

Оформление карты "Национальный кешбэк": о чем говорится в договоре

Пункт 8.7. заявления, которое нужно подписать для открытия карты "Национальный кешбэк" в ПриватБанке, требует разрешения на раскрытие информации о платежных операциях по всем действующим счетам "третьим лицам, которые определены в Постановлении КМУ".

Для открытия карты "Национальный кешбек" требуется разрешение на раскрытие банковской тайны Фото: Скриншот

В то же время в документе отмечается, что разрешение не отменит указанные в заключенном между банком и клиентом основания для раскрытия банковской тайны, а будет рассматриваться как дополнительное основание. Также за клиентом остается право отозвать такое разрешение со всех счетов — для этого нужно подать соответствующее заявление.

Напомним, 3 декабря заместитель министра экономики Надежда Бегун говорила в комментарии "Экономической правде", что ПриватБанк остался единственным банком, который требует подписать разрешение на доступ государства к транзакциям для получения 1 000 грн зимней помощи. По словам чиновницы, все остальные банки исправили технические нюансы, из-за которых оформление карты требовало открыть данные о платежных операциях.

Также народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк рассказала, для чего правительство платит "тысячу Зеленского". В частности целью программы может быть подсчет населения, которое сегодня проживает в Украине.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 2 декабря заявил, что "тысячу Зеленского" придется вернуть тем, кто оформил ее за границей.