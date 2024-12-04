Карта "Нацкешбек" за банківську таємницю: Гороховський звинуватив ПриватБанк у розкритті даних

Згодом виявилося, що договір Monobank має аналогічний пункт. У ПриватБанку відповіли, що передають державі дані лише про покупки та повернення українських товарів за картками "Національний кешбек".

Для отримання виплати за програмою "Зимова єПідтримка" необхідно оформити віртуальну карту "Національний кешбек". У договорі ПриватБанку є пункт, за яким клієнт надає дозвіл на розкриття даних про платіжні операції, які є банківською таємницею. На це вказав співзасновник конкуруючого Monobank Олег Гороховський.

"Якщо ви відкрили картку "Національний кешбек" в Приваті то вам не завадить дізнатися, на що ви погодилися", — написав Олег Гороховський.

Співзасновик Monobank Олег Гороховський вказав на пункт про розкриття банківської таємниці в договорі Приватбанку Фото: Скриншот

За словами Гороховського, інші банки такого дозволу при оформленні карти для зимової виплати не вимагають. Однак на запит видання OBOZ.UA в техпідтримці Monobank надали договір для оформлення картки "Національний кешбек", в якому так само зазначено, що клієнт дає згоду "на передачу інформації про платіжні операції за Рахунком до інформаційно-комунікаційної системи "Кешбек "Зроблено в Україні". За словами журналістів, єдина різниця полягає в тому, що в договорі Monobank конкретніше прописано, куди і які саме дані передаються.

У пресслужбі ПриватБанку після публікації матеріалу OBOZ.UA відповіли, що передають за картками програми "Національний кешбек" виключно інформацію, яка стосується транзакцій витрат чи повернення українських товарів у магазинах, визначених постановою КМУ №952 від 20 серпня 2024 року.

Народний депутат Ярослав Железняк також заявив, що розкриття банківської таємниці для участі в програмі "Національний кешбек" відповідною постановою Кабінету міністрів України № 952 вимагається від усіх банків.

Нардеп Ярослав Железняк стверджує, що "Нацкешбек" вимагає розкривати дані клієнтів від усіх банків Фото: Telegram/Ярослав Железняк

"Так ось, це частина вимоги по всім банкам, яка установлена в Порядку, затвердженому Кабміном. Якщо берете гроші — то і інформацію погодились передавати", — сказав нардеп.

Оформлення карти "Національний кешбек": про що йдеться в договорі

Пункт 8.7. заяви, яку потрібно підписати для відкриття картки "Національний кешбек" у ПриватБанку, вимагає дозволу на розкриття інформації про платіжні операції за всіма чинними рахунками "третім особам, що визначені в Постанові КМУ".

Для відкриття картки "Національний кешбек" вимагається дозвіл на розкриття банківської таємниці Фото: Скриншот

Водночас у документі зазначається, що дозвіл не скасує зазначені в укладеному між банком і клієнтом підстави для розкриття банківської таємниці, а розглядатиметься як додаткова підстава. Також за клієнтом лишається право відкликати такий дозвіл з усіх рахунків — для цього потрібно подати відповідну заяву.

Нагадаємо, 3 грудня заступниця міністра економіки Надія Бігун казала в коментарі "Економічній правді", що ПриватБанк лишився єдиним банком, що вимагає підписати дозвіл на доступ держави до транзакцій для отримання 1 000 грн зимової допомоги. За словами посадовиці, всі інші банки виправили технічні нюанси, через які оформлення карти вимагало відкрити дані про платіжні операції.

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