Щоб порахувати населення: нардепка пояснила, чому уряд платить "тисячу Зеленського" (відео)

Урядовців, через яких в бюджеті є зайві гроші на виплату "тисячу Зеленського", насправді допустили службову недбалість, вважає нардепка Ольга Василевська-Смаглюк. Політикиня пояснила, що депутати вагаються, чи брати ці гроші.

Гроші, виплачені в межах проєктів "тисяча Зеленського" (тобто "зимова єПідтримка") або "Національний кешбек", дійсно допоможуть деяким категоріям українців. Крім того, більше купуватимуть товари та послуги українських підприємців, які платитимуть більші відрахування в держбюджет. Водночас, подібні проєкти можуть мати на меті лише допомогу і підтримку: їх можуть використати для обліку людей. Про можливі цілі національних проєктів виплат українцям народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк розповіла в ефірі порталу "Радіо Свобода".

Тисяча Зеленського - нардепка Василевська-Смаглюк про причину виплат див. з 7:23

Василевська-Смаглюк припустила, що "тисяча Зеленського", як, за задумом, мають отримати лише громадяни на території України, потрібні для підрахунку населення. Для цієї ж мети запровадили програму "Національний кешбек". На її думку, таким "експериментальним" проєктам намагаються встановити, скільки людей перебуває на підконтрольній території, без жителів окупованих територій і тих, хто виїхав за кордон.

"Оця 1000, як і інші програми експериментального проєкту Національний Кешбек, розраховані на те, щоб порахувати скільки осіб взагалі є в державі України на цей момент і проживають постійно на території держави", — заявив нардепка.

Народна депутатка висловила версію, чому українцям виплачують "тисячу Зеленського". Джерелом коштів, згідно з даними іншого нардепа, Ярослава Железняка, є гроші, закладені в бюджет 2024 року на розмінування, інвестиції в сільське господарство тощо. Те, що до кінця року ці гроші не витратили за призначенням, може говорити про "службову недбалість" тих, хто формував видатки. Звідси випливає: щоб ці мільярди гривень не "згоріли", їх роздають людям.

"Це насправді буде службова недбалість або халатність. Це можна так кваліфікувати, коли гроші на початку року розподіляються на одні програми, а потім вони не використовуються. Це дуже погано. Відтак, наші урядовці вирішили таким чином вийти з цього положення", — пролунало в ефірі.

Тисяча Зеленського — деталі виплат

Зазначимо, у листопада 2024 року президент Володимир Зеленський оголосив, що з 1 грудня усі громадяни, які перебувають на території України, можуть отримати 1000 грн. Виплати оформлюються через електронний застосунок "Дія", а хто його не має, може звернутись в банк де їх проконсультують, або через "Укрпошту". Гроші дозволено витрачати на товари та послуги українських виробників, оплату комунальних послуг, купівлю книжок чи відвідування кінотеатрів, або — для перерахування донатів на допомогу ЗСУ. При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль попередив, що ті, хто отримає гроші незаконно, тобто перебуваючи за кордоном, буде змушений їх повернути державі.

Нагадуємо, 2 грудня народна депутатка Василевська-Смаглюк повідомила про обмеження для витрати "тисячі Зеленського", яку люди отримають на "Укрпошті".