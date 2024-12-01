"Тисяча від Зеленського": як оформити заявку та отримати кошти, деталі

Оформити отримання 1000 грн можна через додаток "Дія", а також звернувшись до "Укрпошти" з відповідною заявкою протягом грудня 2024 — лютого 2025. Коштами можна буде розпоряджатися до кінця наступного року.

Державна допомога "Зимова єПідтримка" з виплати одноразової допомоги у розмірі 1000 грн стартувала. Тепер українці можуть оформити заявку на отримання відповідної суми коштів, йдеться у повідомленні порталу "Дія".

Коли можна отримати "тисячу від Зеленського"

Старт оформлення заявок розпочинається 1 грудня. Виплата призначена не лише дорослим, а й дітям. Одному з батьків можна замовити виплату коштів на свій рахунок за кожну дитину за допомогою "Дії". Витратити кошти можна буде до кінця 2025 року.

Як оформити заявку

Оформити заявку на отримання коштів можна двома способами — через додаток "Дія" або через Укрпошту. В першому випадку необхідно зробити кілька кроків: відкрити картку "Національний кешбек" в одному з банків-партнерів, потім — активувати картку в розділі "Сервіси" на порталі "Дія". Далі оформлювач повинен вибрати пункт "Зимова єПідтримка", оформити заявку на отримання допомоги та очікувати зарахування коштів.

Якщо відповідну виплату хоче отримати людина віком понад 65 років, яка немає додатка "Дія", тоді вона може також розраховувати на виплату. Потрібно буде звернутися до банка-партнера програми та відкрити картку "Національний кешбек". Після того допомога надійде туди протягом певного часу.

Отримання тисячі через "Укрпошту"

Ще одним способом оформлення є звернення до Укрпошти. Воно підійде пенсіонерам та інвалідам 1 та 2 групи. Для чого кошти будуть вручатися через листонош, мобільні та пересувні пункти національного поштового оператора. Деталі про оформлення виплат в Укрпошті пообіцяли повідомити вже незабаром.

На що можна витратити "тисячу від Зеленського"

Наразі отриману допомогу можна використати за наступним призначенням:

оплата комунальних послуг,

купівля лікарських засобів,

придбання книг та оплати послуг освіти;

медичні послуги, салони краси та розваги;

транспорт, мобільний зв'язок, страхування;

благодійність: пожертви на ЗСУ або купівлю військових облігацій.

Отримані кошти можна буде витратити як онлайн, так і офлайн, але вищевказаний перелік категорій доступний тільки для тих громадян, які перебувають на території України. Водночас ті громадяни, які не потребують підтримки від держави, можуть її не оформлювати або спрямувати отримані гроші на донати для ЗСУ чи купівлю військових облігацій.

Нагадаємо, Фокус писав, що українці зможуть отримати "тисячу Зеленського" через Укрпошту. Виплати здійснюватимуться через листонош, стаціонарні та пересувні відділення.

Також ми раніше детально розповідали, коли можна отримати "тисячу Зеленського" та на що витратити.