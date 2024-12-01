"Тысяча от Зеленского": как оформить заявку и получить средства, детали

Оформить получение 1000 грн можно через приложение "Дія", а также обратившись в "Укрпочту" с соответствующей заявкой в течение декабря 2024 — февраля 2025. Средствами можно будет распоряжаться до конца следующего года.

Государственная помощь "Зимняя еПоддержка" по выплате единовременного пособия в размере 1000 грн стартовала. Теперь украинцы могут оформить заявку на получение соответствующей суммы средств, говорится в сообщении портала "Дія".

Когда можно получить "тысячу от Зеленского"

Старт оформления заявок начинается 1 декабря. Выплата предназначена не только взрослым, но и детям. Одному из родителей можно заказать выплату средств на свой счет за каждого ребенка с помощью "Дія". Потратить средства можно будет до конца 2025 года.

Как оформить заявку

Оформить заявку на получение средств можно двумя способами — через приложение "Дія" или через Укрпочту. В первом случае необходимо сделать несколько шагов: открыть карту "Национальный кэшбэк" в одном из банков-партнеров, затем — активировать карту в разделе "Сервисы" на портале "Дія". Далее оформитель должен выбрать пункт "Зимняя еПоддержка", оформить заявку на получение помощи и ожидать зачисления средств.

Если соответствующую выплату хочет получить человек старше 65 лет, который не имеет приложения "Дія", тогда он может также рассчитывать на выплату. Нужно будет обратиться в банк-партнер программы и открыть карточку "Национальный кэшбек". После того помощь поступит туда в течение определенного времени.

Получение тысячи через "Укрпочту"

Еще одним способом оформления является обращение в Укрпочту. Оно подойдет пенсионерам и инвалидам 1 и 2 группы. Для чего средства будут вручаться через почтальонов, мобильные и передвижные пункты национального почтового оператора. Детали об оформлении выплат в Укрпочте пообещали сообщить уже вскоре.

На что можно потратить "тысячу от Зеленского"

Сейчас полученную помощь можно использовать по следующему назначению:

оплата коммунальных услуг,

покупка лекарственных средств,

приобретение книг и оплаты услуг образования;

медицинские услуги, салоны красоты и развлечения;

транспорт, мобильная связь, страхование;

благотворительность: пожертвования на ВСУ или покупку военных облигаций.

Полученные средства можно будет потратить как онлайн, так и офлайн, но вышеуказанный перечень категорий доступен только для тех граждан, которые находятся на территории Украины. В то же время те граждане, которые не нуждаются в поддержке от государства, могут ее не оформлять или направить полученные деньги на донаты для ВСУ или покупку военных облигаций.

Напомним, Фокус писал, что украинцы смогут получить "тысячу Зеленского" через Укрпочту. Выплаты будут осуществляться через почтальонов, стационарные и передвижные отделения.

Также мы ранее подробно рассказывали, когда можно получить "тысячу Зеленского" и на что потратить.