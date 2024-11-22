Когда можно получить "тысячу Зеленского" и на что потратить, — подробности

Тысячу можно будет получить уже зимой, а также в Минцифре сообщили, на что тысячу можно будет потратить.

Правительство утвердило инициативу президента Владимира Зеленского о единовременном пособии в размере 1 тысячи гривен каждому украинцу, который находится на территории страны. Деньги от государства поступят уже этой зимой. Но подробности о том, на что можно будет потратить средства, рассказали в Минцифре.

Помощь от государства по программе "Зимняя еПоддержка" является одноразовой и будет доступна для украинцев, которые находятся в Украине независимо от возраста. Один из родителей сможет заказать выплату на свой счет для каждого своего ребенка через "Дію". В общем эту помощь можно получить тремя способами: через за отношение "Дія", Укрпочту, или банк. А потратить на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, книг, медицинских или образовательных услуг, транспорт, мобильную связь и страхование.

Кроме того, "тысячу Зеленского" можно будет задонатить на ВСУ или купить военные облигации. Наличные с карты снять нельзя.

Выплаты будут осуществляться за счет остатков бюджета, которые не имеют военного назначения.

Кроме того, в Дії на эту сумму можно получить военные обязательства. В Дії добавили, что о деталях этой опции сообщат позже.

В Минэкономики и Минсоцполитики уточнили, что будет действовать программа в течение декабря 2024 — февраля 2025 года. Потратить средства "Зимней еПоддержки" можно будет до конца 2025 года.

Граждане, которые не нуждаются в поддержке от государства, могут ее не оформлять, или направить "Зимнюю еПоддержку" на ВСУ.

Как получить выплату с помощью приложения "Дія":

установить мобильное приложение Дія;

если у вас нет карты "Национальный кэшбек", надо ее открыть в одном из банков (ПриватБанк, monobank, Райффайзен Банк, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Аккордбанк, Банк Кредит Днепр, Клиринговый Дом, Радабанк);

в Дії в разделе "Сервисы" нужно активировать карту "Национального кэшбэка";

выбрать в приложении Дія услугу "Зимняя еПоддержка";

подать заявку на получение помощи и ожидать зачисления средств.

Открытие и обслуживание карты "Национальный кэшбек" является бесплатным. На полученную тысячу никаких налогов нет.

Как получить выплату на Укрпочте:

Пенсионеры и люди с инвалидностью 1 и 2 группы, которые получают выплаты через "Укрпочту" — смогут получить "Зимнюю еПоддержку" через "Укрпочту".

Потратить средства они смогут также через "Укрпочту" — на оплату коммунальных услуг или приобретение товаров украинского производства.

Средства можно будет потратить как онлайн, так и офлайн, но только на указанные категории расходов.

Получить "тысячу Зеленского" без "Дії" через банк имеют возможность:

законные опекуны несовершеннолетних детей;

люди у которых из-за религиозных верований отсутствует РНОКПП (Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика);

пожилые люди в возрасте 65+, у которых нет приложения "Дія".

Им нужно обратиться в один из банков-партнеров программы. Далее банк откроет получателю карту "Национальный кэшбек", на которую поступит помощь.

Напомним, Фокус писал о том, какова цель "Зимней еПоддержки" и зачем правительство раздает деньги.