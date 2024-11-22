Коли можна отримати "тисячу Зеленського" та на що витратити, — подробиці

Тисячу можна буде отримати вже взимку, а також у Мінцифрі повідомили, на що тисячу можна буде витратити.

Уряд затвердив ініціативу президента Володимира Зеленського про одноразову допомогу в розмірі 1 тисячі гривень кожному українцю, який перебуває на території країни. Гроші від держави надійдуть вже цією зимою. Але подробиці про те, на що можна буде витратити кошти, розповіли у Мінцифрі.

Допомога від держави за програмою "Зимова єПідтримка" є одноразовою і буде доступна для українців, які перебувають в Україні незалежно від віку. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини через "Дію". Загалом цю допомогу можна отримати трьома способами: через за стосунок "Дія", Укрпошту, чи банк. А витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книг, медичних чи освітніх послуг, транспорт, мобільний зв’язок та страхування.

Крім того, "тисячу Зеленського" можна буде задонатити на ЗСУ або купити військові облігації. Готівку з картки зняти не можна.

Виплати здійснюватимуться за рахунок залишків бюджету, які не мають військового призначення.

Крім того, у Дії на цю суму можна отримати військові зобов’язання. У Дії додали, що про деталі цієї опції повідомлять пізніше.

У Мінекономіки та Мінсоцполітики уточнили, що діятиме програма упродовж грудня 2024 — лютого 2025 року. Витратити кошти "Зимової єПідтримки" можна буде до кінця 2025 року.

Громадяни, які не потребують підтримки від держави, можуть її не оформлювати, або спрямувати "Зимову єПідтримку" на ЗСУ.

Як отримати виплату за допомогою застосунку "Дія":

встановити мобільний застосунок Дія;

якщо у вас немає картки "Національний кешбек", треба її відкрити у одному з банків (ПриватБанк, monobank, Райффайзен Банк, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк, Банк Кредит Дніпро, Кліринговий Дім, Радабанк);

у Дії у розділі "Сервіси" потрібно активувати картку "Національного кешбеку";

обрати у застосунку Дія послугу "Зимова єПідтримка";

подати заявку на отримання допомоги і очікувати зарахування коштів.

Відкриття та обслуговування картки "Національний кешбек" є безкоштовним. На отриману тисячу ніяких податків немає.

Як отримати виплату на Укрпошті:

Пенсіонери та люди з інвалідністю 1 та 2 групи, які отримують виплати через "Укрпошту" — зможуть отримати "Зимову єПідтримку" через "Укрпошту".

Витратити кошти вони зможуть також через "Укрпошту" — на оплату комунальних послуг чи придбання товарів українського виробництва.

Кошти можна буде витратити як онлайн, так і офлайн, але лише на вказані категорії витрат.

Отримати "тисячу Зеленського" без "Дії" через банк мають можливість:

законні опікуни неповнолітніх дітей;

люди у яких через релігійні вірування відсутній РНОКПП (Реєстраційний номер облікової картки платника податків);

старші люди віком 65+, у яких немає застосунку "Дія".

Їм потрібно звернутися до одного з банків-партнерів програми. Далі банк відкриє отримувачу картку "Національний кешбек", на яку надійде допомога.

Нагадаємо, Фокус писав про те, яка мета "Зимової єПідтримки" і навіщо уряд роздає гроші.