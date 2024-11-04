Тисячу від Зеленського можна буде отримати без "Дії": у Мінекономіки розкрили деталі

У Міністерстві економіки заявили, що ця програма буде універсальною й оформити допомогу зможуть як дорослі, так і діти. Також гроші зможуть отримати громадяни без смартфонів.

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Громадяни України зможуть отримати тисячу гривень від держави, яку анонсував президент Володимир Зеленський, навіть без допомоги застосунку "Дія". Про це розповіли представники Міністерства економіки в коментарі "УНН".

Наразі уряд розробляє механізм отримання грошей "єПідтримки" через відділення "Укрпошти". Це робиться для зручності тих громадян, які не мають смартфона або доступу до застосунку "Дія".

"Через війну збільшилася кількість соціально вразливих громадян і метою президента та уряду є підтримка кожного українця. Передбачається, що механізм програми "єПідтримка" буде універсальним, а не вибірковим, щоб кошти могли отримати громадяни всіх категорій по всій країні. Ми не можемо передбачити, які саме об'єкти та міста росіяни можуть обстрілювати, і де люди потребуватимуть допомоги найбільше", — заявили в Міністерстві економіки.

Водночас деякі громадяни все ж не зможуть отримати 1 000 гривень від держави. Йдеться про людей, які виїхали жити за кордон. Усі інші, включно з дорослими та дітьми, зможуть скористатися коштами і гроші не будуть оподатковуватися.

Це не вперше, коли українці отримують гроші за програмою, адже під час карантину та на початку повномасштабної війни українці мали можливість отримати додаткові кошти. Цього разу "єПідтримка" розпочне роботу з 1 грудня.

"Заявку на участь у програмі можна буде подати через "Дію" протягом грудня, січня або лютого. Для цього потрібно активувати картку Національний кешбек. Виплата надійде на цю картку. Витратити 1 000 грн можна буде протягом 2025 року на оплату комунальних та інших послуг, купівлю медикаментів, книжок або донат до фондів, що підтримують Сили оборони", — резюмували в Міністерстві економіки.

Нагадаємо, 31 жовтня повідомлялося, що шахраї маніпулюють "тисячею Зеленського". У Мінсоцполітики попередили про нову схему аферистів, побудовану на анонсованій одноразовій допомозі українцям. У міністерстві пояснили, як насправді надсилатимуть обіцяні кошти та що потрібно зробити, щоб не опинитися ошуканим.