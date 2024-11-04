Тысячу от Зеленского можно будет получить без "Дії": в Минэкономики раскрыли детали

В Министерстве экономики заявили, что эта программа будет универсальной и оформить помощь смогут как взрослые, так и дети. Также деньги смогут получить граждане без смартфонов.

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Граждане Украины смогут получить тысячу гривен от государства, которую анонсировал президент Владимир Зеленский, даже без помощи приложения "Дія". Об этом рассказали представители Министерства экономики в комментарии "УНН".

На данный момент правительство разрабатывает механизм получения денег "єПідтримки" через отделения "Укрпочты". Это делается для удобства тех граждан, у которых нет смартфона или доступа к приложению "Дія".

"Из-за войны увеличилось количество социально уязвимых граждан, и целью президента и правительства является поддержка каждого украинца. Предполагается, что механизм программы "єПідтримка" будет универсальным, а не выборочным, чтобы средства могли получить граждане всех категорий по всей стране. Мы не можем предсказать, какие именно объекты и города россияне могут обстреливать, и где люди будут нуждаться в помощи больше всего", — заявили в Министерстве экономики.

При этом некоторые граждане все же не смогут получить 1 000 гривен от государства. Речь идет о людях, которые выехали жить за границу. Все остальные, включая взрослых и детей, смогут воспользоваться средствами и деньги не будут облагаться налогом.

Это не первый раз, когда украинцы получают деньги по программе, ведь во время карантина и в начале полномасштабной войны у украинцев была возможность получить дополнительные средства. В этот раз "єПідтримка" начнет работу с 1 декабря.

"Заявку на участие в программе можно будет подать через "Дію" в течение декабря, января или февраля. Для этого нужно активировать карту Национальный кэшбэк. Выплата поступит на эту карту. Потратить 1 000 грн можно будет в течение 2025 года на оплату коммунальных и других услуг, покупку медикаментов, книг или донат в фонды, поддерживающие Силы Обороны", — резюмировали в Министерстве экономики.

Напомним, 31 октября сообщалось, что мошенники манипулируют "тысячей Зеленского". В Минсоцполитики предупредили о новой схеме аферистов, построенной на анонсированной одноразовой помощи украинцам. В министерстве объяснили, как на самом деле будут отправлять обещанные средства и что нужно сделать, чтобы не оказаться обманутым.