Мошенники манипулируют "тысячей Зеленского": как получить деньги, не потеряв свои

В Минсоцполитики предупредили о новой мошеннической схеме, построенной на анонсированной одноразовой помощи украинцам. В министерстве объяснили, как на самом деле будут отправлять обещанные средства.

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Мошенники распространяют фейковые сообщения, чтобы получать доступ к картам доверчивых украинцев. О новой схеме подробно рассказали31 октября в Министерстве социальной политики Украины.

Какую схему придумали мошенники

В соцсетях, в частности в Telegram-каналах, распространяются ссылки на Минсоцполитики. Министерство якобы обещает выплатить анонсированную президентом Владимиром Зеленским помощь в размере тысячи гривен. Однако есть нюанс — аккаунт фейковый.

Украинцев призвали не распространять соответствующие сообщения и не переходить по ссылкам в них.

"Это мошеннические ресурсы, переход на которые требует персональные данные карточек, в результате чего мошенники могут получить доступ к вашим средствам", — подчеркнула пресс-служба.

Как получить "тысячу Зеленского"

В Минсоцполитики пообещали, что все информацию об оформлении помощи будут публиковать на официальных правительственных ресурсах. Возможность получить эту тысячу гривен будет реализована через приложение "Дія".

Напомним, первый заместитель министра экономики Алексей Соболев информировал, что потратить свою тысячу гривен помощи можно будет в течение трех месяцев — декабря, января и февраля. Для получения денег нужно будет оформить виртуальную карту через "Дію".

Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснял, что потратить "тысячу Зеленского" можно будет не на все. Этими деньгами можно будет оплатить коммунальные услуги или товары украинского производства, а также их можно будет задонатить.