"Тысяча Зеленского": в Минэкономики рассказали, куда начислят деньги (видео)

Выплаты предназначены для граждан независимо от возраста или социального статуса. Тысячу гривен можно будет потратить в период с декабря по февраль.

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске программы, согласно которой каждому украинцу будет выплачена тысяча гривен. Средства будут перечислены на виртуальную карту. Об этом заявил первый замминистра экономики Алексей Соболев в эфире телемарафона.

"Это одна тысяча гривен на человека, независимо от возраста и социального статуса. Использовать можно в течение декабря-января-февраля. Выплаты будут поступать на карту "Национального кэшбека". Это виртуальная карточка, которую можно открыть через "Дія", — пояснил Соболев.

Зеленский также сообщил, что планирует оказать дополнительную поддержку украинскому микро- и среднему бизнесу.

"Эти деньги маркированы — есть определенный круг, куда их можно потратить. Но также можно будет задонатить на ВСУ", — отметил первый замминистра.

Отметим, что Владимир Зеленский, анонсируя программу, предупредил, что выплаты можно будет оформить и на детей.

Напомним, глава комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк заявила, что национальная программа "Покупай украинское" способна аккумулировать для украинской экономики до 60 миллиардов долларов.

В свою очередь народный депутат Ярослав Железняк указал на то, что для получения кэшбэка от государства человек должен "прикрепить" в "Дії" одну из своих банковских карт, тем самым позволив государству видеть все транзакции с нее.