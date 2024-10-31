Шахраї маніпулюють "тисячею Зеленського": як отримати гроші, не втративши свої

У Мінсоцполітики попередили про нову шахрайську схему, побудовану на анонсованій одноразовій допомозі українцям. У міністерстві пояснили, як насправді відправлятимуть обіцяні кошти.

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Шахраї поширюють фейкові повідомлення, щоб отримувати доступ до карток довірливих українців. Про нову схему детально розповіли 31 жовтня у Міністерстві соціальної політики України.

Яку схему вигадали шахраї

У соцмережах, зокрема у Telegram-каналах, ширяться посилання на Мінсоцполітики. Міністерство нібито обіцяє виплатити анонсовану президентом Володимиром Зеленським допомогу у розмірі тисячі гривень. Однак є нюанс — акаунт фейковий.

Українців закликали не поширювати відповідні повідомлення та не переходити за посиланнями у них.

"Це шахрайські ресурси, перехід на які вимагає персональні дані карток, в результаті чого шахраї можуть отримати доступ до ваших коштів", — підкреслила пресслужба.

Як отримати "тисячу Зеленського"

У Мінсоцполітики пообіцяли, що усі інформацію про оформлення допомоги будуть публікувати на офіційних урядових ресурсах. Можливість отримати цю тисячу гривень буде реалізована через застосунок "Дія".

Нагадаємо, перший заступник міністра економіки Олексій Соболєв інформував, що витратити свою тисячу гривень допомоги можна буде протягом трьох місяців — грудня, січня та лютого. Для отримання грошей потрібно буде оформити віртуальну картку через "Дію".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснював, що витратити "тисячу Зеленського" можна буде не на все. Цими грошима можна буде оплатити комунальні послуги або товари українського виробництва, а також їх можна буде задонатити.