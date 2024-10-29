"Тисяча Зеленського": Шмигаль пояснив, яка мета виплат та що можна купити (відео)

В рамках програми "Національний кешбек" 2,4 млн українців отримали, в середньому, по 15 грн. Взимку, з грудня по січень, на віртуальній картці цієї програми з'явиться тисяча гривень. Гроші можна буде витратити, наприклад, на ліки, або задонатити.

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Українці зможуть витратити "тисячу Зеленського" на оплату комунальних послуг та купівлю ліків. Виплати призначені для того, щоб допомогти соціально-вразливим громадянам пережити зиму, коли їм буде досить важко. Про основні цілі уряду щодо підтримки людей у важкі часи прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів під час засідання уряду 29 жовтня. Фрагмент виступу глави уряду з'явився на сторінці Facebook посадовця.

Шмигаль пояснив, що 1 тис. грн виплачуватиметься українцям у рамках "комплексного пакета зимової підтримки родин". Виплата коштів — це лише перший з трьох кроків, які заплановані президентом Володимиром Зеленським та урядовцями. Причина таких дій — ймовірні складнощі, від яких громадяни потерпатимуть у зимову пору року, пояснив посадовець.

"Через війну збільшилась кількість соціально-вразливих громадян, і зима якраз той період, коли вони зіштовхнуться з новими труднощами, тому даємо їм додатковий ресурс", — заявив прем'єр-міністр.

Тисяча Зеленського — деталі

Допомога надаватиметься в рамках програми єПідтримка, яка взимку матиме три цілі, сказав Шмигаль:

Виплата тисячі гривень для матеріальної підтримки родин. Ці гроші можна витратити на оплату комунальних послуг, на покупку товарів та послуг українського походження (зокрема — на ліки); Активізація внутрішнього попиту на українські товари. У цьому напрямку працює програма "Національного кешбеку", яка у жовтні виплатила 37 млн грн. Програмою скористались 2,4 млн громадян (в середньому по 15 грн на особу) та 1470 компаній (по 25 тис. грн. кожній); Показати "єдність суспільства", оскільки люди, серед іншого, зможуть витратити гроші на підтримку Сил оборони.

"Таким чином частина коштів буде реінвестована населенням у нашу безпеку й оборону", — підсумував Шмигаль під час засідання уряду.

Зазначимо, 26 жовтня в Міністерстві економіки розповіли, як буде працювати програма виплат "тисячі Зеленського" кожному українцю. Глава Мінекономіки Олексій Соболєв пояснив, що гроші надходитимуть на віртуальну карту "Національного кешбеку". Термін надходження — з грудня 2024 року по лютий 2025 року. Гроші призначені для громадян України, незалежно від соціального статусу та віку, заявив чиновник.

Нагадуємо, 29 жовтня видання "Обоз" повідомило, що є категорія українців, які не зможуть скористатись державною програмою єПідтримка.