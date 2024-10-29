"Тисячу Зеленського" отримають не всі українці: кому не заплатять

Виплати за програмою мають "марковане" призначення і можуть бути використані тільки на певні види витрат.

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Українські біженці за кордоном не зможуть отримати "тисячу Зеленського", оскільки виплати доступні лише тим, хто проживає в Україні. Ця програма створена для підтримки громадян в умовах можливих зимових перебоїв і передбачає обмежене використання отриманих коштів. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA".

Так, після реєстрації та подання заявки в мобільному застосунку Дія система перевірить місце розташування заявника, що є необхідною умовою для отримання допомоги. Громадяни, які перебувають за кордоном у статусі біженців, не зможуть претендувати на цю фінансову підтримку.

Це обмеження пов'язане з цільовою природою програми, орієнтованої на українців, які залишаються в країні і найгостріше відчувають наслідки війни. Виплата призначена для підтримки громадян, які втратили дохід або зіткнулися зі збільшенням витрат, включно з комунальними послугами. Бюджетна допомога фінансується за рахунок програми "Національний кешбек", а біженці в інших країнах вважаються одержувачами соціальних виплат від урядів цих держав.

Щоб отримати допомогу в розмірі 1 000 гривень, необхідно оформити віртуальну картку "Національного Кешбеку" в застосунку Дія. Після активації функції "Отримати 1 000" кошти будуть автоматично переведені на рахунок одержувача. Ці виплати не підлягають оподаткуванню, оскільки вважаються державною допомогою. Програма реалізується на основі залишку коштів із програми "Національний кешбек", на яку уряд виділив приблизно 3 мільярди гривень.

Нагадаємо, що опитування українців про "тисячу Зеленського" показало, що більше третини здивовані новою ініціативою, 15% радіють, а близько чверті відчувають обурення і сором. Водночас понад 70% відповіли, що додаткова виплата не змінить їхнього матеріального становища.