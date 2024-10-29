"Тысячу Зеленского" получат не все украинцы: кому не заплатят

Выплаты по программе имеют "маркированное" назначение и могут быть использованы только на определенные виды расходов.

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Украинские беженцы за границей не смогут получить "тысячу Зеленского", так как выплаты доступны лишь тем, кто проживает в Украине. Эта программа создана для поддержки граждан в условиях возможных зимних перебоев и предполагает ограниченное использование полученных средств. Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA".

Так, после регистрации и подачи заявки в мобильном приложении Дія система проверит местоположение заявителя, что является необходимым условием для получения помощи. Граждане, находящиеся за границей в статусе беженцев, не смогут претендовать на эту финансовую поддержку.

Это ограничение связано с целевой природой программы, ориентированной на украинцев, которые остаются в стране и наиболее остро испытывают последствия войны. Выплата предназначена для поддержки граждан, лишившихся дохода или столкнувшихся с увеличением расходов, включая коммунальные услуги. Бюджетная помощь финансируется за счет программы "Национальный кэшбек", а беженцы в других странах считаются получателями социальных выплат от правительств этих государств.

Чтобы получить помощь в размере 1000 гривен, необходимо оформить виртуальную карту "Национального Кэшбека" в приложении Дія. После активации функции "Получить 1000" средства будут автоматически переведены на счет получателя. Эти выплаты не подлежат налогообложению, так как считаются государственной помощью. Программа реализуется на основе остатка средств из программы "Национальный кэшбек", на которую правительство выделило примерно 3 миллиарда гривен.

Напомним, что опрос украинцев о "тысяче Зеленского" показал, что более трети удивлены новой инициативой, 15% радуются, а около четверти испытывают возмущение и стыд. В то же время более 70% ответили, что дополнительная выплата не изменит их материальное положение.