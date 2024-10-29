Кому поможет тысяча от Зеленского? Чего хочет добиться власть и что этому мешает

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Ничем.

В обоих случаях происходит стимулирование производства, но почему-то это никак не влияет на экономическое развитие.

А знаете, почему? Попробую объяснить.

Да, действительно, одной из главных проблем нашей экономики является слабый внутренний спрос, который обусловлен низким средним уровнем доходов населения. И самым простым решением здесь может быть выделение денег из бюджета на усиление этого спроса. И теоретически, можно из бюджета выделять не тысячу, а 5 тысяч гривен. И не разово, а ежемесячно.

Так почему же это не сработает?

Начнем с того, что сама сумма является небольшой и поэтому пойдет на товары, где украинские предприятия и так контролируют львиную долю рынка. Например, до 2014 года главным конкурентом украинской книги были российские издательства. Сейчас этот вопрос решен запретом ввоза российских книг и рост популярности именно украиноязычных изданий. Фактически это возродило именно книгоиздательство.

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Простимулирует ли эта 1000 грн дополнительный спрос на книги? Маловероятно. Потому что те, кто покупал книги раньше, то и продолжит их покупать. И вполне вероятно, что эта тысяча приведет к "эффекту вытеснения". Потому что кто-то решит: зачем мне тратить собственные средства на какую-то книгу, если я могу их потратить из полученной тысячи?

Аналогичный эффект вытеснения произойдет в других сферах. Если кому-то будут нужны билеты на "Укрзализныцю" или билеты на культурные мероприятия, то он купит их из той тысячи. А сэкономленные деньги потратит на что-то другое.

Плюс также "эффект вытеснения" полностью нивелирует экономический эффект "увеличения производства", ради которого и должен был бы запускаться этот механизм.

Можно предположить также, что в некоторых сферах произойдет "увеличение производства". Ну условно, кто-то из-за дорогих билетов в УЗ не часто пользовался этим транспортом. А эта тысяча позволит сделать ему дополнительные поездки. Как это повлияет на экономическую активность? Да никак.

И последнее. Именно из-за размытости понятий "покупки товаров и услуг украинского производства" инициатива экономически нежизнеспособна. Потому что там поддерживаются не системообразующие отрасли и направления производства, а скорее зависимые от системообразующих. И какое-то время за счет таких вливаний можно искусственно удерживать более высокие обороты в этих отраслях, но как только таблетки закончатся, то вся система рухнет.

И, если подытожить, в условиях ограниченных ресурсов — это просто самое бездарное использование средств.

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