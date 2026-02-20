Буковель и европейские миллиарды: почему Украине нужны курорты в Карпатах

Без каких-либо преувеличений курортная инфраструктура в Карпатском регионе может стать одним из ключевых направлений роста туристической отрасли Украины.

Чтобы в этом убедиться, можно посмотреть на горнолыжную индустрию Европы, которая является самой мощной в мире и ежегодно генерирует миллиарды евро прибыли. В частности, по оценкам экспертов, объем европейского рынка горнолыжного туризма в 2025 году составил около $705,8 млн, с прогнозом роста до $1,02 млрд к 2035 году.

За последние 10 лет стоимость отдыха на европейских курортах выросла на 35%, особенно в странах-лидерах по доходам — Швейцарии, Австрии и Италии. В сезоне 2024/25 цены поднялись в среднем еще на 10%.

Возьмем, например, Францию. Один из лидеров по количеству посещений. Только компания Compagnie des Alpes, управляющая ведущими курортами, сообщила о доходе в €552,8 млн за финансовый год 2023/24 в сегменте горнолыжных зон, что на 13% больше, чем годом ранее. Продажи билетов на подъемники составили более 95% этой суммы (€527,9 млн).

Доходность этой сферы хорошо понимают в Италии, которая, хотя и находится среди лидеров, продолжает активно инвестировать в инфраструктуру. В частности, в июле 2024 года Министерство туризма выделило €230 млн на модернизацию подъемников и систем искусственного оснежения для поддержания прибыльности отрасли.

А что в Украине? У нас за время Независимости построен только один курорт европейского уровня — Буковель. При этом, даже несмотря на войну, там часто можно увидеть иностранных гостей, потому что европейские туристические направления переполнены. А его влияние на экономику региона сложно переоценить. В частности, в Поляницкой общине Ивано-Франковской области, где расположен Буковель, только за 5 месяцев 2025 года собрали рекордный туристический сбор — почти 16 млн грн. Это 67% от общей суммы и на 67% больше, чем в прошлом году. И это во время полномасштабной войны! Кроме того, курорт создал немало рабочих мест для местных жителей и способствует развитию местного бизнеса, ориентированного на туризм. Это все обеспечивает немалые поступления в государственный и местный бюджеты.

В то же время стоит также отметить, что несмотря на этот отдельный успешный кейс, у нас государство почему-то блокирует инициативы по строительству новых курортов в Карпатском регионе и поддержку инфраструктуры. И да, сейчас война и этот вопрос может быть не ко времени, но рано или поздно война закончится и туристическая отрасль может стать одним из драйверов восстановления Украины.

