Украинец удивил ценами в Буковеле в 2026 году (фото)

Пара приехала на отдых в Буковель в начале 2026 года. За катание на лыжах и пребывание в заснеженных горах они заплатили 50 тысяч гривен.

Мужчина в Instagram рассказал, на что именно потратил деньги. Они жили в двух разных отелях и катались почти три дня.

Отдых в Буковеле: цены в 2026 году

"Во сколько нам обошелся отдых в Буковеле в 2026 г. Начнем с главного: ски-пассы. Всего в Буковеле мы были четыре дня, но катались только три. Два полных дня и полдня и полдня. И всего за ски-пассы плюс страховку мы заплатили 11 740 грн. Также сюда надо обязательно добавить аренду лыжного снаряжения", — рассказал автор видео.

На это ушло еще 4 тысячи грн.

На питание, а именно обеды и ужины (завтраки были в стоимости отелей) ушло около 11 тысяч грн.

На питание ушло более 11 тысяч грн Фото: Instagram

Отдых в Буковеле Фото: Instagram

Отдых в Буковеле обошелся в 50 тысяч грн Фото: Instagram

"Еще надо обязательно считать парковки, ведь бесплатно в Буковеле вы можете стать разве что на паркинге отеля. За три дня, пока мы катались, это 1500 грн. И последний день, пока гуляли, еще 150", — отметил украинец.

Проживание: на первые две ночи пара остановилась в отеле с завтраками и SPA. За это заплатили 9600 грн.

Следующие две ночи пара жила в другом отеле за 16 тысяч грн.

"А теперь считаем. Так, за 4 дня катания, проживание и питание мы заплатили ровно 50 тысяч гривен на двоих", — резюмировал автор ролика.

Зима в Буковеле Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях украинцы удивились названным ценам:

"Я поехал в Андорру".

"Я за такую сумму 9 дней катался, на двоих".

