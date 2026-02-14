Почти, как в Буковеле: украинка рассказала, сколько стоит отдых на Драгобрате (фото)

Пара приехала отдыхать на Драгобрате, а 5 дней пребывания в заснеженных Карпатах обошлись им в около 65 тысяч гривен.

В своем Instagram девушка рассказала подробно, сколько денег ушло и на что. Они считают, что это того стоило.

Отдых на Драгобрате: цены в 2026 году

"Говорят, в Буковеле можно оставить печень или Ланос. Давайте считать, сколько мы оставили в Драгобрате", — сказала автор видео.

Они добирались поездом из Киева в Ясини.

"Покупка билетов была еще тот квест. И почти в последний день я урвала нам билеты в обе стороны, которые обошлись нам в 9 тысяч грн, три из которых мы переплатили перекупу", — призналась девушка.

За билеты пара отдала 9 тысяч гривен Фото: Instagram

За такси бизнес-класса, которое доставило пару из Ясини до Драгобрата, они заплатили 1600 грн в обе стороны.

За уютный отель с игровой комнатой они отдали 18 тысяч грн (с завтраками).

За отель заплатили 18 тысяч гривен Фото: Instagram

"Также вы отдельно можете забронировать здесь сауну или чан. И это еще минус 3600, потому что мы арендовали несколько раз", — сказала автор ролика.

За обеды и ужины пришлось выложить еще около 17 тысяч грн.

"Если вы приехали кататься, то должны платить за ски-пасс. За два человека мы отдали 9200. Но это учитывая то, что погодные условия не всегда были хорошие", — отметила девушка.

Аренда снаряжения — 5500 грн.

"Поэтому общая сумма около 65 тысяч грн. И мы считаем, что оно того стоит", — резюмировала девушка.

Отдых на Драгобрате обошелся в более 60 тысяч гривен Фото: Instagram

Драгобрат Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях украинцы начали дискутировать по поводу услышанных цен:

"Ну мопед точно оставили".

"Отель, на мой взгляд, очень дорогой, Мы жили в Довбуше, за сутки 2000 грн с человека (завтрак+ужин+безлимитный бассейн с джакузи, который прекрасно заменил чан)".

"Больше всего удивляет Укрзализныця".

