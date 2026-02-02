Украинец раскрыл цены на отдых в Буковеле: "В Швейцарии дешевле" (фото)

Чемпион Европы по ММА Милан Николенко посетил Буковель в начале 2026 года. Общая цена его отдыха составила более 70 тысяч гривен.

В своем Instagram спортсмен показал, как прошло его путешествие в заснеженные украинские Карпаты.

Сколько стоит отдых в Буковеле

"Сколько стоит поездка в Буковель в 2026 году? Мы взяли полный багажник всяких приколов на 8 тысяч гривен и выехали. Примерно за 300 километров остановились на заправке. На хотдоги, кофе и бензин мы потратили 2500 гривен", — рассказал Милан.

Впоследствии была такая же остановка на 3400 грн.

Стоимость номера на 7 дней — 27 тысяч гривен.

Ски-пассы на двоих на четыре дня — 16 400 грн.

"Немного покатались и пошли выпить чаю, перекусить. Это стоило 700 гривен. Вечером мы решили пойти в баню, которая стоила 3 тысячи гривен", — рассказал автор видео.

Завтрак — 900 грн.

Чан — 2500 грн.

"Потом мы поехали кататься вечером следующего дня и ски-пасс стоил нам 3 тысячи гривен. Кстати, за все это время мы потратили на парковку примерно 2400 грн", — отметил Милан.

На еду ушло где-то 8 тысяч грн.

А общая цена за отдых более 70 тысяч грн.

Реакция сети

В комментариях украинцы удивились такой цене отдыха в украинских горах:

"Я думала, эти видосики, где говорят, что в Швейцарии дешевле, чем в Буковеле — ложь, а теперь понимаю, что правда".

"Я не знаю, где вы работаете, но я в Канаде даже столько не зарабатываю на такой отдых. Если воруете, то тогда не отвечайте на мой комментарий".

"Посмотрев ваше видео и цель за которой вы ехали, то лучше поймать сезон в Драгобрате, а если хочется лютого фрирайда, то это Славское название Тростян".

"Пока что наименьшая сумма, что я слышал во всех видосах про Буковель зимой".

