Українець розкрив ціни на відпочинок у Буковелі: "У Швейцарії дешевше" (фото)

Чемпіон Європи з ММА Мілан Ніколенко відвідав Буковель на початку 2026 року. Загальна ціна його відпочинку сягнула понад 70 тисяч гривень.

У своєму Instagram спортсмен показав, як пройшла його подорож до засніжених українських Карпат.

Скільки коштує відпочинок у Буковелі

"Скільки коштує поїздка в Буковель у 2026 році? Ми взяли повний багажник всяких приколів на 8 тисяч гривень і виїхали. Приблизно за 300 кілометрів зупинилися на заправці. На хотдоги, каву та бензин ми витратили 2500 гривень", — розповів Мілан.

Згодом була така ж зупинка на 3400 грн.

Вартість номеру на 7 днів — 27 тисяч гривень.

Скі-паси на двох на чотири дні — 16 400 грн.

"Трохи покаталися і пішли випити чаю, перекусити. Це коштувало 700 гривень. Ввечері ми вирішили піти в баню, яка коштувала 3 тисячі гривень", — розповів автор відео.

Сніданок — 900 грн.

Чан — 2500 грн.

Відпочинок у Буковелі Фото: Instagram

Відпочинок у Буковелі Фото: Instagram

Відпочинок у Буковелі Фото: Instagram

"Потім ми поїхали кататися ввечері наступного дня і скі-пас коштував нам 3 тисячі гривень. До речі, за весь цей час ми витратили на парковку приблизно 2400 грн", — зазначив Мілан.

На їжу пішло десь 8 тисяч грн.

А загальна ціна за відпочинок понад 70 тисяч грн.

Відпочинок у Буковелі Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях українці здивувалися такою ціною відпочинку в українських горах:

"Я думала, ці відосики, де говорять, що у Швейцарії дешевше, ніж у Буковелі — брехня, а тепер розумію, що правда".

"Я не знаю, де ви працюєте, але я в Канаді навіть стільки не заробляю на такий відпочинок. Якщо крадете, то тоді не відповідайте на мій коментар".

"Подивившись ваше відео і мету за якою ви їхали, то краще зловити сезон у Драгобраті, а якщо хочеться лютого фрірайду, то це Славське назва Тростян".

"Поки що найменша сума, що я чув в усіх відосах про Буковель взимку".

