Популярніше за Буковель: чому всі їдуть у село на Волині (фото)
Невелике волинське село стало улюбленим місце зимового дозвілля для сотень українців. Круті схили неподалік Луцька вже прозвали "Лищавелем" — там катаються на санчатах та навіть лижах.
Село Лище, розташоване поруч із Луцьком, цієї зими переживає справжній туристичний бум. У соціальних мережах щодня з'являються десятки відео з місцевих схилів, де від ранку до вечора спостерігають нечуваний ажіотаж. Чим цікава ця локація, — дізнавайтесь у матеріалі Фокусу.
Лище на Волині
Кількість відвідувачів вражає навіть місцевих старожилів. Хоча пагорби завжди приваблювали любителів зимових розваг, такого ажіотажу тут ще не було. У мережі жартують, що серед волинян Лище стало популярнішим за славнозвісний Буковель.
Є сімейні траси з плавними спусками для наймолодших, екстремальні ділянки для шукачів гострих відчуттів і професійні маршрути для досвідчених лижників.
На схилах постійно присутня медична бригада швидкої допомоги. Лікарі звертають увагу на важливість дотримання правил: автомобілі не повинні заважати на під'їздах, а відпочивальники мають звільняти траси одразу після спуску.
Люди у захваті
Користувачі мережі не шкодують слів у коментарях.
- "А то Буковель… Буковель… Завжди справжнє свято було в селах. Як же ж захотілося до Вас і у юність";
- "Клас, хай молодь хоч трохи відчує, що таке найкращі роки";
- "О, це я розумію двіжуха. Народ, ви найкращі".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Українка показала свою подорож до столиці Франції восени 2025. Цікаво, що лише авіаквиток назад обійшовся в 11 тисяч гривень.
- Український ведучий та інтервʼюер Слава Дьомін відвідав Буковель на початку 2026 року. У розпал зимового сезону на гірськолижному курорті в Карпатах відпочивають доволі багато людей.
Крім того, жінка розкрила ціни в Буковелі на початку 2026 року, чим здивувала мережу.