Популярніше за Буковель: чому всі їдуть у село на Волині (фото)

Невелике волинське село стало улюбленим місце зимового дозвілля для сотень українців. Круті схили неподалік Луцька вже прозвали "Лищавелем" — там катаються на санчатах та навіть лижах.

Село Лище, розташоване поруч із Луцьком, цієї зими переживає справжній туристичний бум. У соціальних мережах щодня з'являються десятки відео з місцевих схилів, де від ранку до вечора спостерігають нечуваний ажіотаж. Чим цікава ця локація, — дізнавайтесь у матеріалі Фокусу.

Лище на Волині

Кількість відвідувачів вражає навіть місцевих старожилів. Хоча пагорби завжди приваблювали любителів зимових розваг, такого ажіотажу тут ще не було. У мережі жартують, що серед волинян Лище стало популярнішим за славнозвісний Буковель.

Є сімейні траси з плавними спусками для наймолодших, екстремальні ділянки для шукачів гострих відчуттів і професійні маршрути для досвідчених лижників.

Відео дня

На схилах постійно присутня медична бригада швидкої допомоги. Лікарі звертають увагу на важливість дотримання правил: автомобілі не повинні заважати на під'їздах, а відпочивальники мають звільняти траси одразу після спуску.

Люди у захваті

Користувачі мережі не шкодують слів у коментарях.

"А то Буковель… Буковель… Завжди справжнє свято було в селах. Як же ж захотілося до Вас і у юність";

"Клас, хай молодь хоч трохи відчує, що таке найкращі роки";

"О, це я розумію двіжуха. Народ, ви найкращі".

