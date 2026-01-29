Популярнее Буковеля: почему все едут в село на Волыни (фото)

Небольшое волынское село стало любимым место зимнего досуга для сотен украинцев. Крутые склоны неподалеку от Луцка уже прозвали "Лищавелем" — там катаются на санках и даже лыжах.

Село Лище, расположенное рядом с Луцком, этой зимой переживает настоящий туристический бум. В социальных сетях ежедневно появляются десятки видео с местных склонов, где с утра до вечера наблюдают неслыханный ажиотаж. Чем интересна эта локация, — узнавайте в материале Фокуса.

Лище на Волыни

Количество посетителей поражает даже местных старожилов. Хотя холмы всегда привлекали любителей зимних развлечений, такого ажиотажа здесь еще не было. В сети шутят, что среди волынян Лище стало популярнее знаменитого Буковеля.

Есть семейные трассы с плавными спусками для самых маленьких, экстремальные участки для искателей острых ощущений и профессиональные маршруты для опытных лыжников.

На склонах постоянно присутствует медицинская бригада скорой помощи. Врачи обращают внимание на важность соблюдения правил: автомобили не должны мешать на подъездах, а отдыхающие должны освобождать трассы сразу после спуска.

Люди в восторге

Пользователи сети не жалеют слов в комментариях.

"А то Буковель... Буковель... Всегда настоящий праздник был в селах. Как же захотелось к Вам и в юность";

"Класс, пусть молодежь хоть немного почувствует, что такое лучшие годы";

"О, это я понимаю движуха. Народ, вы лучшие".

