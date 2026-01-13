"Цены для олигархов": украинка рассказала, во сколько ей обошелся отдых в Буковеле (видео)

Украинка раскрыла цены в Буковеле в начале 2026 года. Она рассказала о главных развлечениях и сколько стоит средний чек в ресторане горнолыжного курорта.

В своем TikTok девушка показала, как отдохнула среди заснеженных Карпат зимой. В общем поездка на три дня на двоих обошлась примерно в 25 тысяч гривен.

Украинка рассказала о ценах в Буковеле

Цены в Буковеле 2026

Поезд Одесса-Татаров — 2400 грн;

автобус Татаров-Буковель — 200 грн;

отель — 3500 за сутки (+завтраки и бассейн с подогревом).

"Далее новогодняя ярмарка. Здесь вы можете поесть. Выпить глинтвейн и просто наслаждаться атмосферой", — рассказывает автор видео.

Из развлечений: аквапарк "Мавка" (если брать вечерний тариф с 20 до 22, то это обойдется в 1000 грн, а так то будет значительно дороже), "Гуцул Ленд" 400 грн, покататься на тюбинге 200 грн за один спуск, колесо обозрения 350 грн, подъемник 400 грн, родельбан 700 грн (за двоих — тысяча). Но с последним надо быть внимательными, ведь максимальный вес для двоих 150 кг.

"Виды на Буковель просто невероятные", — говорит девушка.

По ее словам, в ресторанах средний чек на двоих обойдется примерно в тысячу гривен.

Дополнительные расходы на сувениры и подарки — 6000 грн.

"Так что отдых в Буковеле на двоих нам обошелся в 25 тысяч гривен", — резюмировала автор видео.

Буковель в конце 2025 года Фото: focus.ua / Виктория Сытняк

Реакция сети

В комментариях украинцы неоднозначно отреагировали на рассказ девушки, многие упрекали дорогим отдыхом:

"Цены для олигархов".

"Мы за три дня 52 тысячи вышло и это мы не шиковали, я насмотрелась видео, что тратили 25 тысяч и поехали, и была шокирована, когда совсем не вписались".

"Мы за 8 дней потратили 160тыс на 3-х, но погуляли супер, вообще не жалею".

"За эти деньги у меня в селе до Пасхи гулять можно".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Сергей Притула высказался относительно критики людей, которые во время войны отдыхают в Буковеле. По его словам, это хорошо влияет на экономику страны, потому что туристы платят налоги.

Украинский ведущий и интервьюер Слава Демин посетил Буковель в начале 2026 года. В разгар зимнего сезона на горнолыжном курорте в Карпатах отдыхают довольно много людей.

Сезон на популярном горнолыжном курорте начался 28 декабря.