Притула вступился за отдыхающих в Буковеле: разгорелся скандал (фото)

Известный украинский телеведущий Сергей Притула высказался относительно критики людей, которые во время войны отдыхают в Буковеле. По его словам, это хорошо влияет на экономику страны, потому что туристы платят налоги.

Сергей Притула, который сейчас активно занимается волонтерством, уверен, что горнолыжный курорт пополняет государственную казну. Мол, люди, которые там отдыхают, платят налоги. К тому же среди туристов немало военнослужащих в отпуске. Фокус обратил внимание на эту дискуссию.

Притула о Буковеле

"Существование Буковеля — это хорошо для страны. Это курорт, он платит налоги, там реально много военных отдыхают. Не хорошо для страны — существование ряда дол**бов, которые пользуются Буковелем так, как будто нет войны. Вот с этой наглой показательностью!" — пишет Сергей на своей странице в Threads.

Притула встал на защиту отдыхающих в Буковеле Фото: Threads

Он твердо убежден, что нет ни одного рецепта, как заставить этих людей вести себя скромнее, потому что "их плохо воспитали родители и школа".

Відео дня

Что пишут люди?

"Не хорошо для страны это существование публичных лиц, которые гов** в рот набрали и не могут прокомментировать произвол ТЦК. Да, господин Сергей?" — написал один из участников обсуждения, собрав более 4 тысяч лайков.

Другой добавил: "Там отдохнуть минимум 1000 долларов надо иметь, кто эти военные, что там отдыхают? ТЦКашники?".

"Это Притула так своих друзей-дол**бами называет? Лебигу, Яновича, Шумко, которые щеголяют, что в Буковеле, пока по улицам украинских городов уклонистов отлавливают, как диких псов?" — поинтересовался следующий читатель.

Реакции пользователей сети Фото: Threads

"Сугубо по этому посту: как военный я бы очень хотел туда попасть, но цены не для людей, а для коррупционеров. Военные тратят свои зп для себя, для будущих боев и покупают себе необходимое оборудование и обслуживание автомобилей, которые выполняют боевые задачи, но по сути ... Иногда хочется дать своей семье тот отдых и себе самому именно такой, чтобы отвлечься, и то это не ради себя, а ради близких, потому что то, что было с тобой, ты не выключишь, мои собратья всегда были, будут со мной в моей голове", — написал мужчина.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Сергей Притула рассказал, чем на самом деле занимается на фронте муж Маши Ефросининой — военный Тимур Хромаев.

Звезда телевидения впервые за долгое время показал свою жену Екатерину и троих старших детей.

Кроме того, волонтер стал отцом в четвертый раз в начале августа этого года.