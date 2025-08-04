Сергей Притула стал отцом в четвертый раз: как назвали малыша (фото)

Украинский шоумен и волонтер Сергей Притула стал отцом в четвертый раз. Мальчика назвали Марко, он стал вторым сыном бывшего телеведущего.

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О пополнении в семье Притула сообщил 4 августа в своих соцсетях, показав сразу и фото с малышом. Судя по всему, Марко родился 1 августа.

"Всем привет! Меня зовут Марко Притула. Я родился несколько дней назад в Киеве. Папа говорит, что я еще не совсем понимаю, в каком замечательном городе я появился на свет. А мама говорит, что я очень хороший мальчик и благодарит Бога, что когда я рождался не было воздушной тревоги", — передал волонтер "слова" своего сына.

По словам многодетного отца, врачи в роддоме называют младенца "казачок" и говорят, что это прекрасно, когда на свет появляется еще один маленький украинец.

В частности, Марко в первые дни своей жизни "поблагодарил" защитников и защитниц Украины.

Сергей Притула с сыном Марком Фото: Facebook

"Марко родился в тот день, когда Киев был в очередном трауре по погибшим от российской атаки. Более трех десятков человек, среди которых пятеро детей... это тот момент, когда ты даже радость от появления малыша не можешь почувствовать сполна, потому что сердце разрывается от боли потери. Потому что нет во время такого горя чужих детей. Это наши дети. Наши слезы. Наша общая боль", — написал Сергей Притула в своем Facebook.

Сергей Притула с сыном Марком Фото: instagram.com/siriy_ua

В комментариях волонтера с пополнением в семье активно поздравляют друзья и знакомые. В частности, певица Ирина Федишин, ведущий Андрей Бедняков, блогерша Виктория Маремуха, стендапер Антон Тимошенко, Дядя Жора и другие.

Сергей Притула: личная жизнь

Шоумен сейчас женат на Екатерине Сопельник — она юрист по образованию, родом из Донецка. Пара познакомилась в 2009 году, а поженились в 2015-м.

У Притулы уже четверо детей:

Дмитрий — сын Сергея от первого брака с Юлией Андрейчук.

— сын Сергея от первого брака с Юлией Андрейчук. Соломия — дочь от брака с Екатериной.

— дочь от брака с Екатериной. Стефания — родилась в 2021 году.

— родилась в 2021 году. Марко - самый младший.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, старший сын шоумена Дмитрий окончил школу без единой десятки, получив отличие.