Сергій Притула став батьком учетверте: як назвали малюка (фото)

Український шоумен та волонтер Сергій Притула став батьком учетверте. Хлопчика назвали Марко, він став другим сином колишнього телеведучого.

Related video

Про поповнення в родині Притула повідомив 4 серпня у своїх соцмережах, показавши одразу і фото з малюком. Судячи з усього, Марко народився 1 серпня.

"Всім привіт! Мене звати Марко Притула. Я народився кілька днів тому у Києві. Тато каже, що я ще не зовсім розумію, в якому чудовому місті я з’явився на світ. А мама каже, що я дуже гарний хлопчик і дякує Богу, що коли я народжувався не було повітряної тривоги", — передав волонтер "слова" свого сина.

За словами багатодітного батька, лікарки в пологовому називають немовля "козачок" і кажуть, що це чудово, коли на світ з’являється ще один маленький українець.

Зокрема, Марко в перші дні свого життя "подякував" захисникам та захисницям України.

Сергій Притула із сином Марком Фото: Facebook

"Марко народився того дня, коли Київ був у черговій жалобі за загиблими від російської атаки. Понад три десятки людей, серед яких п’ятірко дітей… це той момент, коли ти навіть радість від появи малюка не можеш відчути сповна, бо серце розривається від болю втрати. Бо немає під час такого горя чужих дітей. Це наші діти. Наші сльози. Наш спільний біль", — написав Сергій Притула у своєму Facebook.

Сергій Притула із сином Марком Фото: instagram.com/siriy_ua

У коментарях волонтера з поповненням у родині активно вітають друзі та знайомі. Зокрема, співачка Ірина Федишин, ведучий Андрій Бєдняков, блогерка Вікторія Маремуха, стендапер Антон Тимошенко, Дядя Жора та інші.

Сергій Притула: особисте життя

Шоумен наразі одружений з Катериною Сопельник — вона юристка за освітою, родом із Донецька. Пара познайомилася у 2009 році, а одружилися у 2015-му.

У Притули вже четверо дітей:

Дмитро — син Сергія від першого шлюбу з Юлією Андрійчук.

— син Сергія від першого шлюбу з Юлією Андрійчук. Соломія — донька від шлюбу з Катериною.

— донька від шлюбу з Катериною. Стефанія — народилася у 2021 році.

— народилася у 2021 році. Марко — наймолодший.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, старший син шоумена Дмитро закінчив школу без жодної десятки, отримавши відзнаку.