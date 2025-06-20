"Яблуко від яблуні": Сергій Притула показав оцінки свого 16-річного сина (фото)

Український телеведучий та голова благодійного фонду Сергій Притула показав свого єдиного сина Дмитра в його випускний. Юнак закінчив школу без жодної десятки, отримавши відзнаку.

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Досягненням своєї дитини Притула похизувався в Instagram, показавши атестат Дмитра, у якої лише відмінні оцінки.

"Десятку хоч одну бачиш? Питання будуть?" — запитав юнак у свого зіркового тата, показуючи атестат.

Сергій Притула із сином Дмитром Фото: Instagram @siriy_ua

"11 років пролетіли як мить. Ось і випускний. Вчився добре. Закінчив з відзнакою. Пишаюсь страшенно. Трохи серце смутком огорнуло, але пора звикати до того, що син іде у самостійне плавання. В якому я зичу йому максимального успіху. Залишилось пережити НМТ", — написав Сергій Притула.

Сергій Притула із сином Дмитром Фото: Instagram @siriy_ua

16-річний Дмитро закінчив приватну школу "Гімназія А+" — загальноосвітня міжнародна школа-ліцей, кампус якої розташований у Дніпровському районі на території житлового комплексу "Комфорт Таун" міста Києва.

"Яблуко від яблуні недалеко падає! Пишаюсь!!!" — написав Притула у своєму Х, показавши кадри з випускного сина.

Сергій Притула із сином Дмитром Фото: Instagram @siriy_ua

Сергій Притула: особисте життя

Сергій Притула одружений з Катериною Сопельник — вона юристка за освітою, родом із Донецька. Пара познайомилася у 2009 році, а одружилися у 2015-му. Подружжя не часто показує своє приватне життя на публіку, але іноді волонтер ділиться сімейними моментами в соцмережах.

У Притули троє дітей:

Дмитро — син Сергія від першого шлюбу з Юлією Андрійчук.

— син Сергія від першого шлюбу з Юлією Андрійчук. Соломія — донька від шлюбу з Катериною.

— донька від шлюбу з Катериною. Стефанія — наймолодша донька, народилася у 2021 році.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Сергій Притула переніс п'ять операцій на очах, після чого живе зі страхом, що може повністю втратити зір.