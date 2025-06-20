"Яблуко від яблуні": Сергій Притула показав оцінки свого 16-річного сина (фото)
Український телеведучий та голова благодійного фонду Сергій Притула показав свого єдиного сина Дмитра в його випускний. Юнак закінчив школу без жодної десятки, отримавши відзнаку.
Досягненням своєї дитини Притула похизувався в Instagram, показавши атестат Дмитра, у якої лише відмінні оцінки.
"Десятку хоч одну бачиш? Питання будуть?" — запитав юнак у свого зіркового тата, показуючи атестат.
"11 років пролетіли як мить. Ось і випускний. Вчився добре. Закінчив з відзнакою. Пишаюсь страшенно. Трохи серце смутком огорнуло, але пора звикати до того, що син іде у самостійне плавання. В якому я зичу йому максимального успіху. Залишилось пережити НМТ", — написав Сергій Притула.
16-річний Дмитро закінчив приватну школу "Гімназія А+" — загальноосвітня міжнародна школа-ліцей, кампус якої розташований у Дніпровському районі на території житлового комплексу "Комфорт Таун" міста Києва.
"Яблуко від яблуні недалеко падає! Пишаюсь!!!" — написав Притула у своєму Х, показавши кадри з випускного сина.
Сергій Притула: особисте життя
Сергій Притула одружений з Катериною Сопельник — вона юристка за освітою, родом із Донецька. Пара познайомилася у 2009 році, а одружилися у 2015-му. Подружжя не часто показує своє приватне життя на публіку, але іноді волонтер ділиться сімейними моментами в соцмережах.
У Притули троє дітей:
- Дмитро — син Сергія від першого шлюбу з Юлією Андрійчук.
- Соломія — донька від шлюбу з Катериною.
- Стефанія — наймолодша донька, народилася у 2021 році.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Сергій Притула опублікував у соцмережах привітання для своєї мами з нагоди її 70-річчя.
- Притула поділився подробицями свого сімейного життя та фінансової діяльності під час війни.
Крім того, Сергій Притула переніс п'ять операцій на очах, після чого живе зі страхом, що може повністю втратити зір.