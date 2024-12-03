Боїться втратити зір: Притула розповів про складні операції, які довелось пережити (відео)

За словами Сергія Притули, у нього діагностували відшарування сітківки ока, тому він розуміє, що через деякий час буде носити "красиві окуляри".

Український волонтер Сергій Притула переніс п'ять операцій на очах, після чого живе зі страхом, що може повністю втратити зір. Про це Притула розповів в інтерв'ю "ТСН".

"П'ять операцій. Страх був, коли у мене з'явилася загроза відшарування сітківки на правому оці. Тому що на лівому у мене було відшарування. Дуже неприємне відчуття, коли ти бачиш плямами. Тут сітківка порвалася – мені її запаяли. І коли на правому з'явилося й мені робили спайку, то я дуже переживав, бо праве витягує на 110% за відсутності того, що відбувається з лівим. Але інколи страх закрадається добряче", — сказав Притула.

Він підкреслив, що чудово усвідомлює, що праве око не зможе ще довго "витягувати на тих оборотах, на яких воно тягнуло останніх 23 роки".

"Тому через деякий час я вже буду у красивих окулярах", — зізнався Притула.

Нагадаємо, 3 жовтня Сергій Притула показав 16-річного сина від першого шлюбу.

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