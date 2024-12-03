Боится потерять зрение: Притула рассказал о сложных операциях, которые пришлось пережить (видео)

По словам Сергея Притулы, у него диагностировали отслоение сетчатки глаза, поэтому он понимает, что через некоторое время будет носить "красивые очки".

Украинский волонтер Сергей Притула перенес пять операций на глазах, после чего живет со страхом, что может полностью потерять зрение. Об этом Притула рассказал в интервью "ТСН".

"Пять операций. Страх был, когда у меня появилась угроза отслоения сетчатки на правом глазу. Потому что на левом у меня была отслойка. Очень неприятное ощущение, когда ты видишь пятнами. Здесь сетчатка порвалась — мне ее запаяли. И когда на правом появилось и мне делали спайку, то я очень переживал, потому что правое вытягивает на 110% при отсутствии того, что происходит с левым. Но иногда страх закрадывается сильно", — сказал Притула.

Он подчеркнул, что прекрасно осознает, что правый глаз не сможет еще долго "вытягивать на тех оборотах, на которых он тянул последние 23 года".

"Поэтому через некоторое время я уже буду в красивых очках", — признался Притула.

Напомним, 3 октября Сергей Притула показал 16-летнего сына от первого брака.

В апреле Притула объяснил, почему государству не обойтись без волонтерского движения