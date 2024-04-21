"Без волонтеров никак": Притула объяснил, почему государству не обойтись без них (видео)

Сергей Притула объяснил, что волонтерство и должность главы благотворительного фонда не дает ему привилегий по мобилизации, поскольку благотворительные организации не входят в перечень структур, которые подпадают под бронирование.

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Украинское волонтерское движение быстрее и мобильнее государства, хотя оперирует гораздо меньшими суммами средств, которые тратит на поддержку Вооруженных сил Украины. Однако сейчас государству не обойтись без волонтеров. Об этом в интервью Наталье Мосейчук заявил Сергей Притула, который возглавляет волонтерскую организацию "Благотворительный фонд Сергея Притулы".

"Волонтеры — это очень быстрые и мобильные тушители пожаров. Когда в каком-то подразделении попали все дроны, государство будет очень долго их вести. Волонтер может привести завтра. Вопрос только — дайте денег. Мы знаем где купить и как подвести", — сказал Притула.

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Он уточнил, что волонтеры никогда не сравнятся с государством по объемам обеспечения, однако отметил, что через 10 лет после возникновения волонтерского движения в Украине, страна до сих пор сильно зависит от волонтеров.

"Без волонтеров никак.... То, что происходит в Украине 10 лет — это беспрецедентная история. Это то, чем не может похвастаться никто в мире", — отметил Притула.

Он также пояснил, что волонтерство и должность главы благотворительного фонда не дает ему привилегий по мобилизации.

"Благотворительные организации не входят в перечень структур, которые подпадают под бронирование...У меня отсрочка от прохождения военной службы в связи с наличием трех несовершеннолетних детей", — сказал Притула.

Напомним, словацкие активисты, которые возмущены отказом своего правительства оказать военную помощь Украине в борьбе с российским вторжением, собрали 2 миллиона евро на боеприпасы для Украины.

19 апреля президент Украины Владимир Зеленский расписался на потолке при въезде в Донецкую область, которую "обновили" волонтеры.