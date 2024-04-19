Зеленский расписался на стеле при въезде в Донецкую область, которую "обновили" волонтеры (фото)

Украинский президент призвал беречь память о всех, кто отдал свою жизнь, чтобы страна выстояла.

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Президент Украины Владимир Зеленский 19 апреля посетил Донецкую область и оставил подпись на стеле, что на въезде в регион. Соответствующие фото глава государства опубликовал в своем Telegram-канале.

"Наша Донетчина. Наши воины. Наши волонтеры. Украинский народ. Все, кто защищает наше государство, его независимость — жизнь Украины", — говорится в подписи к кадрам.

Зеленский призвал ценить людей, которые прилагают все усилия, чтобы Украина не подчинилась российским оккупантам, а также беречь память о всех тех, кто отдал свою жизнь, чтобы страна выстояла.

"Независимость наша — это люди наши, их сила, дух всех, кто в 2014 году и 24 февраля выбрал для себя путь смелости — путь Украины", — отметил президент.

Зеленский посетил Донецкую область

Что известно о стеле в Донецкой области

Напомним, 14 апреля стало известно, что волонтеры решили обновить стелу на въезде в Донецкую область.

В соцсетях раскритиковали инициативу, отметив, что была стерта "часть истории" и память о павших защитниках Донецкой области – под краской исчезли сотни наклеек и надписей, которые военные и волонтеры оставляли, въезжая на территорию области.

Волонтеры покрасли стеллу на въезде в Донецкую область.

Одна из активисток Виктория Черногор, которая закрашивала стелу, обосновала свое решение, заявив, что "стела — не мемориал, а лицо". По ее мнению, надписи и стикеры там неуместны. Тем временем в соцсетях предложили напечатать наклейки надписей на прозрачной пленке и вернуть их на место.