Зеленський розписався на стелі при в'їзді в Донецьку область, яку "оновили" волонтери (фото)

Український президент закликав берегти пам'ять про всіх, хто віддав своє життя, щоб країна вистояла.

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Президент України Володимир Зеленський 19 квітня відвідав Донецьку область і залишив підпис на стелі, що на в'їзді в регіон. Відповідні фото глава держави опублікував у своєму Telegram-каналі.

"Наша Донеччина. Наші воїни. Наші волонтери. Український народ. Усі, хто захищає нашу державу, її незалежність — життя України", — йдеться у підписі до кадрів.

Зеленський закликав цінувати людей, які докладають усіх зусиль, щоб Україна не підкорилася російським окупантам, а також берегти пам'ять про всіх тих, хто віддав своє життя, щоб країна вистояла.

"Незалежність наша — це люди наші, їхня сила, дух усіх, хто у 2014 році та 24 лютого обрав для себе шлях сміливості — шлях України", — зазначив президент.

Зеленський відвідав Донецьку область

Що відомо про стелу в Донецькій області

Нагадаємо, 14 квітня стало відомо, що волонтери вирішили оновити стелу на в'їзді в Донецьку область.

У соцмережах розкритикували ініціативу, зазначивши, що було стерто "частину історії" і пам'ять про полеглих захисників Донеччини — під фарбою зникли сотні наліпок і написів, які військові та волонтери залишали, в'їжджаючи на територію області.

Волонтери пофарбували стелу на в'їзді в Донецьку область.

Одна з активісток Вікторія Чорногор, яка зафарбовувала стелу, обґрунтувала своє рішення, заявивши, що "стела — не меморіал, а обличчя". На її думку, написи та стікери там недоречні. Тим часом у соцмережах запропонували надрукувати наклейки написів на прозорій плівці і повернути їх на місце.