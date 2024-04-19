Зеленський відвідав Донецьку область і перевірив оборону ЗСУ (фото, відео)

За словами президента України, велику увагу було приділено безпеці в регіоні та захисту людей. Під час візиту вдалося зустрітися і нагородити військових, а також оглянути лінії оборони.

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Президент України Володимир Зеленський відвідав Донецьку область, де провів наради щодо безпекової ситуації в регіоні. Також порушувалася тема захисту людей. Про це глава держави написав на своїй сторінці в соціальній мережі Х (Twitter).

За його словами, під час відвідин регіону вдалося заслухати доповіді від командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" генерал-лейтенанта Юрія Содоля, начальника обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, а також керівників управлінь СБУ та Національної поліції.

Президент України відвідав Донецьку область Фото: Офіс президента

"Оглянув будівництво фортифікацій — максимум сил має бути зосереджено на цьому напрямку. Дякую всім, хто захищає нашу державу та людей. Дякую кожному і кожній, хто щодня працює заради України", — написав Володимир Зеленський.

Також український президент відвідав захисників, які зараз проходять лікування в медичній роті 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Глава держави не лише поговорив із ними, а й вручив державні нагороди за роботу, яку вони виконали.

Окрему увагу було приділено медикам, які також щодня докладають усіх зусиль для того, щоб життя бійців ЗСУ було врятовано.

Нагадаємо, 19 квітня Володимир Зеленський також відреагував на масовану атаку ЗС РФ по Дніпру. За словами глави держави, Росія має відповісти за терор, тоді як ракети та безпілотники мають бути знищені. Терор має програти і це глобальна потреба.