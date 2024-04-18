Від 10 і більше: Україна випускає рекордну кількість САУ "Богдана", — Зеленський

Влітку 2023 року ЗСУ офіційно прийняли на озброєння САУ "Богдана". З того часу щомісяця зростає серійний випуск гаубиці, здатної стріляти на відстань до 60 км.

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У квітні 2024 року українська промисловість випустить десять самохідних артилерійських установок (САУ) "Богдана". Подібна продуктивність досягається вперше, але у найближчі місяці зростатиме і надалі. Про випуск нової зброї для Сил оборони розповів президент України Володимир Зеленський розповів у Telegram-каналі.

Зеленський повідомив, що вислухав щоденний звіт про безпекову ситуацію в Україні. У зв'язку з цим повідомив про новий рекорд щодо випуску САУ 2С22 "Богдана" — 10 од. у квітні. З його слів, така кількість установок зійде з конвеєра вперше.

"Вже цього місяця наша промисловість уперше видає 10 "Богдан", у травні й далі – ще більше", — заявив президент.

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Раніше очільник держави розповідав про темп виробництва українських артустановок — за цими заявами можна підрахувати майбутню можливу продуктивність. Зокрема, у грудні 2023 року він повідомив про випуск шести "Богдан", а у квітні 2024 — вже десяти.

Дані, оприлюднені президентом, показують, що кожен місяць продуктивність виробництва зростає на одну САУ (орієнтовно). Отже, у грудні 2024 року ЗСУ можуть отримувати до 18 далекобійних гармат на місяць, а за весь 2024 рік — 150 од. (також орієнтовно).

Зброя ЗСУ — що відомо про САУ "Богдана"

2С22 "Богдана" — самохідна артилерійська установка, розробкою якої в Україні зайнялись у 2017 році, — раніше розповідав Фокус. Станом на початок повномасштабного вторгнення РФ ЗСУ мали одну САУ. Влітку 2023 року тодішній міністр оборони Олексій Резніков розповів, що ЗСУ прийняли установку на озброєння.

САУ "Богдана" використовує снаряди калібру 155 мм, які здатні дістати до цілі на відстані від 42 до 60 км (залежно від виду снаряда). Установка може переміщуватись з швидкістю 30-80 км/год., екіпаж складається з п'яти осіб.

Далекобійна гаубиця брала участь у визволенні острова Зміїний, яке відбулось влітку 2022 року. У лютому 2024 у мережі з'явились фото установки, по якій влучив російський ударний безпілотник "Ланцет": експерти дослідили, наскільки сильні ушкодження отримала кабіна. У березні 2024 року виробники показали, як планують вдосконалити гаубицю, щоб вона була більш захищена від атак дронів ЗС РФ.

Нагадуємо, 15 квітні у мережі показали пристосування часів Римської імперії, яке ЗСУ використовують на полі бою. Раніше експерти Defense Express розповіли, що українці можуть використовувати радянські ракети Х-25 для ударів по російських позиціях.