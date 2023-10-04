В Україні розкрили детальні технічні характеристики САУ "Богдана" у конфігурації 8х8
Перша українська 155-мм САУ має максимальну дальність до 42 км, її запас ходу становить 700 км, а швидкість руху по трасі до 80 км/год.
САУ "Богдана" — це перша та поки єдина українська САУ з натівським калібром 155-мм. Вона має максимальну дальність стрільби 42 км. Про це повідомляє Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України.
На озброєння САУ "Богдана" прийняли у липні 2023 року, хоча й до цього вона застосовувалась в бойових діях, де ефективно себе проявила. Розробником машини є Краматорський завод важкого верстатобудування, який входить до НАУДІ. Вперше були озвучені всі основні характеристики самохідної артилерійської установки.
Основні характеристики САУ "Богдана"
- Швидкострільність — 5 пострілів на хвилину;
- Боєкомплект — 20 снарядів;
- Кут повороту гармати по горизонталі — -30 й до +30 градусів;
- Кут підйому гармати по вертикалі — від -5 до 65 градусів;
- Дальність стрільби — 40-42 км;
- Швидкість руху по трасі — 80 км/год;
- Запас ходу — 700 км;
- Переведення в бойове положення — 90 секунд/ год.
Проте невідомо, чи швидкострільність указана з досилачем, чи без нього. Наразі в українській армії всі машини йдуть без нього, тому екіпажу потрібно вручну досилати боєприпас у гармату.
Нагадаємо, 18 вересня бійці ЗСУ розказали, як працює "Богдана" на фронті після трьох місяців бойової роботи.
12 вересня виробник пояснив, чому українську "Богдану" виготовляють на різних шасі.