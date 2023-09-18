3 місяці бойової роботи: бійці ЗСУ розказали про оновлену САУ "Богдана" на фронті (фото)

Артилеристи відзначають, що "Богдана" має високу точність та маневреність. За добу вони вистрілюють в середньому 100 снарядів.

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Українська САУ 2С22 "Богдана" — це перша розробка під натівській 155-мм калібр. Бійці ЗСУ розказали, як вона вже 3 місяці працює в Донецькій області. Про це повідомляє АрміяInform.

Наразі розрахунок "Богдани" виконує завдання в Донецькій області. За словами командира батареї Віталія, вони надзвичайно задоволені машиною завдяки високій точності та маневреності. В основному вони використовують осколково-фугасні та касетні боєприпаси. Від касетних снарядів уламки розлітаються в радіусі 200-400 метрів завдяки високій ударній силі.

"Крайня ціль, яку нам довелося вразити, була вранці. Наші аеророзвідники постійно спостерігають за будь-якими пересуваннями противника. Як тільки вони помітили, що в бік однієї з переправ на тимчасово окупованих територіях їде ворожий БТР, то одразу передали нам координати, і мої побратими влучили прямо по ньому. Якщо не вдається вразити ціль з першого снаряда, то з другого "Богдана" обов’язково досягає своєї мети", — розповів Віталій.

155-мм гармата САУ "Богдана" Фото: АрміяInform

Також він додав, що на добу вони вистрілюють близько 100 снарядів, а основними цілями є скупчення живої сили ворога, склади боєприпасів, командно-спостережні пункти та бронетехніка. Через це окупанти постійно полюють за "Богданою".

На машину додали автоматизований пульт управління основними органами машини. Це дозволяє автоматично згортати та розгортати установку. Проте автоматичної системи заряджання ще немає. Головний сержант "Фрегат" каже, що якщо "Богдана" отримає автомат заряджання, то буде не гіршою за французьку Caesar.

Фото: АрміяInform

"Робота на позиції загалом займе не більше ніж 30 хвилин. Це час, за який ми вирушаємо від нашої точки очікування на саму позицію, потім розгортаємось, навідник вводить координати, прицілюється і ми робимо постріл. Далі необхідно швидко згорнутися і покинути позицію, щоб не прилетіло у відповідь", — розказав "Житомир".

Нагадаємо, 27 липня стало відомо, що САУ "Богдана" має дальність 42 кілометри.

2 серпня бійці 1-ї окремої бригади спецпризначення показали САУ "Богдана" з чеським шасі Tatra T815-7.